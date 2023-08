Glória do Ribatejo em festa durante seis dias

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória vão animar Glória do Ribatejo de 16 a 21 de Agosto. A animação começa na quinta-feira, 17 de Agosto. Nessa noite a música está por conta de Nicole Viviane e do DJ Eduardo. Sexta-feira, dia 18, há uma noite de folclore com os ranchos de Glória do Ribatejo, da Casa do Povo e “As Janeiras”. Destaque para a sardinha assada com pão e vinho e para o concerto com a banda local The Pilinha. Para sábado está agendado um passeio de motas organizado pelo Glória Motoclube e a tradicional cerimónia do hastear da bandeira, seguida de um concerto com a banda da Associação Cultural Música de Salvaterra de Magos. Vai haver actividades para as crianças no Largo D. Pedro I. Pelas 17h00 é inaugurada a exposição “Nossa Senhora da Glória: A Fé e Devoção de um Povo”, no Museu Etnográfico, e pouco depois a exposição “Ponto de Cruz – Peças que Falam”, na Casa do Povo. Também na Casa do Povo será lançado o estudo “Glória – Falar, Cantar e Contar”. O arraial retoma e às 00h30 há uma grandiosa sessão de fogo-de-artifício. A banda de música tradicional portuguesa DNA, dos sucessos Alô Morena e Ela Quer, sobe ao palco às 01h00.

Dia 20 destaca-se a actuação da Banda Sociedade Instrução Coruchense e a missa solene em honra de Nossa Senhora da Glória. O desfile de fogaças antecede a procissão às 17h30. O cantor Matay actua às 22h30, seguindo-se a actuação da banda MT80 e baile com Paulo Jorge & Susana. Segunda-feira é a vez da Banda Filarmónica de Muge e o grupo Camisas Negras animarem as ruas. Às 17h30 ocorrem as tradicionais cavalhadas e às 19h00 a cerimónia da entrega da bandeira à nova comissão de festas.Já a entrar na madrugada actuam os irmãos Némanus continuando o baile com o Duo Cantigamente e animação com o DJ Arrepiado. Às 08h00 dá-se o encerramento dos festejos 2023 com Fogo de Estalaria.