Certificação da Sopa da Pedra deu mais impacto à promoção da gastronomia de Almeirim

A Confraria Gastronómica de Almeirim, que organiza o Festival da Sopa da Pedra, tem trabalhado para, através desta especialidade, atrair mais visitantes para a cidade e assim também defender, divulgar e preservar o património cultural, histórico, etnográfico, enófilo e gastronómico de Almeirim.

A certificação da Sopa da Pedra de Almeirim como Especialidade Tradicional Garantida, há pouco mais de um ano, tem representado um “impacto muito maior”, na promoção do prato tradicional a nível nacional e internacional, segundo revela o presidente da Confraria Gastronómica de Almeirim, Luís Manso. A entidade, que organiza anualmente o Festival da Sopa da Pedra, tem também notado que este tem sido também um elemento “facilitador pelo lado positivo na apresentação de outros produtos da região”.

Na nona edição do festival, que tem crescido e que este ano espera aumentar o número de visitantes, também quer aumentar o impacto nacional e à boleia disso aumentar a importância de toda a gastronomia do concelho de Almeirim. Para Luís Manso, a certificação da Sopa da Pedra, cujo registo foi entregue na inauguração do evento no ano passado pelo representante português na Comissão Europeia, Daniel Rosário, surgiu de uma forma natural “como resultado de um trabalho que vem sendo realizado pelos almeirinenses, município e profissionais da área da restauração ao longo dos anos”.

O presidente da Confraria Gastronómica de Almeirim realça que o trabalho da entidade tem desde a sua fundação, em 2004, não se cinge unicamente à importância da Sopa da Pedra, salientando que esta tem “defendido, divulgado e preservado o património cultural, histórico, etnográfico, enófilo e gastronómico de Almeirim”, reconhecendo que a especialidade gastronómica mais conhecida de Almeirim tem sido a Sopa da Pedra. “As acções da confraria têm sido imensas tanto a nível nacional como no estrangeiro e continuam com um ritmo intenso”, realça Luís Manso.

A confraria tem sido convidada ao longo dos anos para estar presente em diversos eventos, muitos deles com a presença de Sopa da Pedra de Almeirim. Luís Manso salienta que o acto de servir sopa em eventos não é a finalidade da confraria, que leva a Sopa da Pedra a iniciativas “com a intenção de dar a conhecer uma experiência gastronómica de qualidade” e para que se “crie um laço com quem a degusta, de forma a virem visitar Almeirim”.

Esperando que o festival possa dar continuidade ao sucesso das edições anteriores, a confraria refere que com este evento se pretende “proporcionar boas experiências e dar uma excelente satisfação aos visitantes, assim como também proporcionar uma melhor visibilidade dos expositores”. Para esta edição a organização decidiu mudar a disposição (layout) do festival do espaço. “Conseguimos um cartaz de espectáculos que nos parece acertado com um cariz mais nacional e inclusivamente convidámos outras confrarias a virem a Almeirim mostrar as suas iguarias”, explica o presidente da Confraria Gastronómica de Almeirim.