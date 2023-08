Feira Nacional da Cebola com festival de bandas, grandes concertos e a Taça de Portugal de Pára-quedismo

A edição de 2023 da Feira Nacional da Cebola, em Rio Maior, promete ser uma das melhores de sempre sendo que este ano a organização volta a apostar forte no cartaz principal do evento. O certame, que decorre de 31 de Agosto a 3 de Setembro, em redor do pavilhão multiusos, vai ter a habitual zona reservada à exposição e venda de cebolas, com a presença de vários ‘ceboleiros’, tasquinhas, espaços de venda de doçaria regional, espaços lounge, divertimentos, exposição agro-alimentar e empresarial assim como uma área de exposição de artesanato.

Os visitantes da FRIMOR vão ter à disposição um amplo espaço de restauração, onde poderão degustar a gastronomia local e nacional, confeccionada pelos elementos de clubes e associações. Inserido na edição deste ano da Feira Nacional da Cebola vai decorrer, nos dias 2 e 3 de Setembro, a Taça de Portugal de Pára-quedismo.

A inauguração do certame decorre na quinta-feira, 31 de Agosto. Quim Barreiros é ao artista principal do primeiro dia da iniciativa que termina com a actuação da DJ Joana Diniz. No segundo dia, a animação musical começa com a actuação da banda os “Trogloditas”, seguido do cabeça-de-cartaz desse dia, os “Hybrid Theory – Tributo a Linkin Park”. O segundo dia termina com a subida a palco do DJ Sérgio R. No dia 2 de Setembro a animação musical inicia-se com a actuação dos “O’Demora”. Os D.A.M.A, um dos concertos mais esperados da FRIMOR, sobem a palco às 23h30 seguindo-se a actuação do DJ Keku para encerrar a noite. O último dia da Feira Nacional da Cebola vai ser dedicado aos Festival de Bandas Filarmónicas sendo que este ano vão participar a Banda de Alvorninha; Marialva de Cantanhede; São Sebastião; e a Banda Filarmónica da Casa do Povo da Vila da Marmeleira.

A Feira Nacional da Cebola – FRIMOR é o certame mais antigo do concelho de Rio Maior, contando, segundo o município, com cerca de 250 anos.