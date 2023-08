Festival da Sopa da Pedra está de volta para valorizar a gastronomia de Almeirim

O Festival da Sopa da Pedra está de volta a Almeirim em mais um ano para valorizar e divulgar um dos pratos mais conhecidos da cidade e que está certificado há cerca de um ano. O festival, que foi considerado o melhor evento gastronómico nos prémios do Turismo do Alentejo e Ribatejo de 2018, não vive só de comida e dos vinhos do concelho e apresenta um programa de animação para todos os gostos. A grande atracção desta edição é a cantora Carolina Deslandes, que actua na sexta-feira, 1 de Setembro.

Vão ser cinco dias, de 30 de Agosto a 3 de Setembro, em que a Sopa da Pedra é a rainha na companhia de outras iguarias presentes nas tasquinhas a cargo de várias associações. O evento tem como madrinhas a chef Irene Pimenta e a falecida Filipa Vacondeus numa homenagem à chef por ter estado durante anos ao lado do festival. As entradas para o festival, que mais uma vez decorre no Parque das Tílias, junto à praça de touros, são livres e todos os dias há uma quermesse a funcionar em que as rifas atribuem produtos gastronómicos da região.

Numa interacção com outras regiões, vão estar representadas outras confrarias do país, em que cada uma vai apresentar um show/cooking em cada dia, com a Confraria Gastronómica da Sopa Caramela (Pinhal Novo), seguindo-se a Confraria da Chanfana (Vila Nova de Poiares), a Nabos e Companhia (Mira), Gastrónomos dos Açores e a Confraria Gastronómica da Pateira (Fermentelos). Enquanto não começam as demonstrações, todos os dias às 21h00 excepto no sábado, 2 de Setembro, em que é às 20h00. Os visitantes encontram também espaços de artesanato.

A inauguração está marcada para as 19h00 e nesse dia à noite há um tributo aos Xutos e Pontapés. Na quinta-feira actua Miguel Azevedo e a madrugada prossegue com o DJ Mike. Há mais dois dias com DJ, na sexta-feira com Hot Crash Bom e no sábado M Simões. Ainda no panorama musical os Smells Like no sábado, às 23h30, os Fivevox e os Entre Amigos no último dia. Há ainda espaço para o folclore, com um festival no sábado com os ranchos Cantarinhas de Nisa, S. Mamede de Negrelos, Casa do Povo de Almeirim e Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Nazaré.

O festival é organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim, constituída em 14 de Maio de 2004, para evitar que certos produtos típicos não desaparecessem. Recorde-se que no ano passado o documento que certifica a nível europeu a Sopa da Pedra de Almeirim como Especialidade Tradicional Garantida foi entregue no festival.