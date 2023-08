“Agricultores não deviam ter que vender abaixo do custo de produção”

Alcides Catroga, proprietário da empresa de produção agrícola, Alcides Catroga, Ldª, com sede em Alpiarça, vai estar na Agroglobal, em Santarém, embora a sua empresa não tenha nenhum espaço próprio.

Cultivando anualmente 600 hectares de horticultura, com preparação e embalamento de toda a produção para distribuição em grandes superfícies, mercados abastecedores, retalhistas, restauração singular e colectiva, a Alcides Catroga Ldª, recebeu diversos convites de clientes seus que vão estar na Agroblobal e o gerente vai aproveitar para perceber se a mudança, de Valada do Ribatejo para o CNEMA, foi benéfica.

Para já dá o benefício da dúvida aos novos organizadores mas não esconde a sua preferência. “Se o CNEMA/CAP mantiver a ideia principal da feira creio que pode resultar, mas este novo conceito começa a fugir um pouco à ideia base da Agroglobal como uma feira feita no campo, no meio da terra, dos cultivos, onde todos os visitantes podiam ver e até experimentar diversas maquinarias agrícolas e não só”, justifica.

Em Junho a CAP não convidou a ministra da Agricultura para a Feira da Agricultura. Alcides Catroga não concordou e deseja que a governante seja convidada para a Agroglobal.

“A ministra da Agricultura deveria, além de ser convidada para todo o tipo de feiras agrícolas, estar presente nas mesmas e interagir mais com as empresas agrícolas. Não nos podemos esquecer que a agricultura é um dos principais sectores económicos do nosso país e que diariamente atravessamos inúmeros desafios para podermos levar este tão difícil sector para a frente”, sublinha.

Sobre as dificuldades refere as provocadas por factores climatéricos constatando que houve alterações significativas a esse nível nos últimos anos e refere consequências.

“Um dos desafios mais difíceis que estamos a enfrentar e que pode piorar é a falta de água. A gestão das regas e o controlo dos gastos de água cada vez são mais importantes e cada vez mais tentamos que tudo isso seja praticado. E há grandes oscilações de preços de vendas em todos os produtos hortícolas devendo os mesmos ser tabelados com um valor mínimo de forma a que nunca um agricultor tenha de vender abaixo do seu custo de produção”.

A Alcides Catroga Ldª conta com um moderno parque de máquinas que abrange todo o ciclo de produção, desde a mobilização e preparação do solo, passando pela sementeira/plantação, fertilização e colheita até ao transporte. Possui um armazém de embalamento e processamento de frutas e legumes com uma larga capacidade de frio. Batata, cenoura, cebola, brócolos, couve, milho, morango, melão e melancia são os principais produtos que produz e vende.