Agroglobal muda de sítio com várias novidades

A Agroglobal, que este ano se realiza no Centro Nacional de Exposições é uma feira agrícola para profissionais e as entradas são para quem está ligado à agricultura e apenas por convite. A feira, que durante anos se realizou em Valada, num campo agrícola, mudou de cenário e decorre de 5 a 7 de Setembro.

O programa de actividades inclui vários seminários sobre agricultura, em várias áreas. O certame abre com o seminário “Tecnologia e Informação na Agricultura - Smart Farm Virtual”, às 9h30. Pelo dia fora há mais motivos para a discussão sobre temas da agricultura e seguem-se conversas sobre: Precision Agriculture Workshop and Demoday with AgriBIT; Floresta Sustentável e de Precisão - mais resiliência e mais produtividade e durante a manhã do primeiro dia há também a entrega dos prémios Jovens Agricultores.

No primeiro dia de feira há ainda tempo para discutir a produtividade na floresta e durante a tarde vai falar-se de “Carbono Rural Nacional e Políticas de Sustentabilidade Empresariais”. Outro seminário a ter atenção é o dos “Impactos do PEPAC nos níveis de apoio às explorações produtoras de leite, milho, grão, cereais e bovinos extensivos para carne”. A terminar o primeiro dia é apresentado o livro: “Criar Valor na Vinha e no Vinho”, dos autores José Ramalho Fontes e Fernando Bianchi de Aguiar.

A 6 de Setembro o dia começa a falar-se de “Solos Supressivos: Sucessos da Biotecnologia Aplicada à Agricultura”. Seguem-se actividades como o ensaio da rega gota a gota na cultura do arroz. Ainda durante a manhã decorre o 3º Congresso Ibérico Agropecuário e Florestal e um seminário sobre: “Novos Desafios para a Olivicultura Nacional”. A tarde começa com o seminário “O Pacto Ecológico Europeu e os desafios da Agricultura” e depois é apresentado o Projecto Conjunto de Internacionalização 2023/25. Nesse dia há ainda tempo para discutir a Agenda Mobilizadora InsectERA – Novo sector Bioindustruial para o Workshop do Projeto H2020 PestNu e para o seminário “Floresta na Moda”.

A terminar, no dia 7, realiza-se, de manhã, a Conferência Internacional - Produção de Cereais a nível mundial e fala-se também na “Produção em modo resíduo 0 (zero) Vinha/Olival”. A Alimentação Animal: Uma visão 360º é outras das conversas a que se pode assistir durante a manhã. O tema “investimento na fileira dos frutos secos - criar valor” encerra a primeira parte do dia. À tarde decorre a cerimónia de lançamento da 10ª edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola. Segue-se a conversa sobre “Transformação Digital” e o Fórum Planagrão - Progrão Angola-Portugal e o Workshop final do projecto InOlive.