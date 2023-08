“Agrogobal em Santarém não vai ter o impacto que tinha em Valada do Ribatejo”

A Ribatubos - Tubagens e Acessórios - é uma empresa de Santarém que comercializa tubagens e acessórios para agricultura e construção civil tendo uma carteira de clientes espalhada por todo o país.

Teresa Rosário, directora financeira, vai visitar a Agroglobal para ver com os seus próprios olhos como vai resultar a mudança, de Valada do Ribatejo para o CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.

Sendo uma habitual visitante da Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, e da Agroglobal original, é natural que tenha dúvidas e explica porquê.

“A Agroglobal e a Feira Nacional da Agricultura são duas coisas totalmente diferentes apesar de terem o mesmo foco. Para ser sincera acho que a vinda da Agrogobal para o CNEMA não vai ter, de todo, o mesmo impacto que tinha em Valada porque enquanto em Valada o evento era concentrado no mesmo local no CNEMA vai ser disperso”.

Desejando sucesso a quem desenvolve a sua actividade na agricultura e agro-indústria Teresa Rosário sublinha que a actividade empresarial, seja qual for o sector, exige muito empenho e dá o exemplo da Ribatubos.

“Ser empresário é um desafio constante. Ao abrirmos a porta pela manhã os encargos estão garantidos não sabendo, porém, se as vendas ao final do dia irão fazer face aos mesmos”.