Póvoa de Santa Iria revisita tradições em quatro dias de festa

A Póvoa de Santa Iria, que durante mais de 300 anos – do século XVI ao século XIX – foi chamada e conhecida como a Póvoa de D. Martinho vai receber a sua maior celebração anual com as Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, de 31 de Agosto a 3 de Setembro. Uma vez por ano a santa, padroeira da cidade, sai da igreja da Nossa Senhora da Piedade para percorrer as ruas. Este ano a procissão decorre no domingo, 3 de Setembro, e é seguida de eucaristia na igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima. É um dos momentos marcantes dos festejos anuais em que a população reza e faz as suas promessas.

O espaço da Quinta Municipal da Piedade é palco para a actuação de artistas e músicos. No interior da quinta ergue-se um palácio rural, começado a construir na primeira metade do século XVIII, por ordem de D. Pedro de Lencastre, e que hoje em dia alberga a Biblioteca Municipal, uma galeria de exposições, a Loja do Cidadão e a Universidade da Terceira Idade. Ali vão tocar Jorge Guerreiro, Victor Manuel, Pegadinha, Twelve e Mind Outbreak e é onde vão estar também alguns comes e bebes durante os quatro dias da festa.

O cais da Póvoa de Santa Iria é outro dos locais mais apreciados pela população. Foi construído no século XIX, junto ao rio e às salinas, e é apreciado pela beleza natural. A importância do cais esteve sempre directamente relacionada com a actividade piscatória desenvolvida no Tejo sendo ainda hoje utilizado pelos pescadores avieiros. A bênção dos barcos avieiros no Tejo está agendada para dia 2 de Setembro à noite e é uma oportunidade de assistir a um dos momentos religiosos mais bonitos da festa.

A vertente taurina continua a ser apreciada pelos aficionados e tem expressão por altura da festa anual com as garraiadas no espaço exterior à Quinta Municipal da Piedade. Ao longo de quatro dias a cidade vai encher-se de cor, música e convívio. Para muitos é uma oportunidade de rever amigos e convidar familiares para se juntarem à festa.

Com mais de 40 mil e 800 habitantes a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa tem registado um acentuado aumento populacional. São centenas as novas famílias que escolhem morar nesta zona e por isso as festas anuais pretendem ser um momento de afirmação das tradições e costumes.

As colectividades ligadas ao desporto e o movimento associativo dão-se a conhecer através da demonstração das suas actividades ao longo de intensos quatro dias.