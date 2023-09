“A localização da Agroglobal em Valada do Ribatejo limitava o seu desenvolvimento”

A TECADI, empresa de nutrição e saúde animal, vai estar presente na IX edição da Agroglobal, certame onde marca presença desde a primeira edição, quando o mesmo se realizava em Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo.

A directora de Marketing, Mafalda Ferraz, explica que a presença na Agroglobal é sempre muito desejada pela equipa de profissionais da empresa e é encarada como uma forma de estar com clientes, parceiros e amigos.

Sobre a nova localização, no CNEMA, em Santarém, diz ser positiva. “Confesso que o anterior local em Valada do Ribatejo, apesar de muito apreciado, colocava limitações ao desenvolvimento do certame e era natural que se impusesse, mais tarde ou mais cedo, uma nova localização com melhores infra-estruturas permitindo novos horizontes para a Agroglobal”.

Apesar da nova localização acredita que a Agroglobal vai continuar a ser uma feira profissional que se distingue das demais pelo seu cariz prático, com ensaios e demonstrações no campo, complementados com palestras técnicas, num ambiente de partilha de conhecimento.

A TECADI é uma empresa especializada em nutrição e saúde animal, vocacionada para o desenvolvimento sustentável dos clientes e do sector agro-alimentar, com particular evidência na indústria da alimentação animal e actividades pecuárias em geral.

Na actual conjuntura de grande incerteza e volatilidade, acentuada pela pandemia e, logo a seguir, pela invasão da Ucrânia pela Rússia, o trabalho da empresa ficou mais dificultado mas ganhou maior importância.

“Os desafios colocados ao nosso sector são, para além da interrupção do normal funcionamento das cadeias de abastecimento e das zoonoses, o bem-estar animal, a sustentabilidade ambiental e económica, bem como a escassez de recursos humanos. Naquilo em que a TECADI pode influenciar e cooperar procuramos trazer ao nosso mercado segurança no abastecimento, estratégias sustentáveis para melhoria da eficiência nutricional, da saúde e bem-estar animal e os mais recentes desenvolvimentos em ciência e inovação apoiados pelos nossos parceiros, sempre em estreita conexão e colaboração com as necessidades dos nossos clientes”, sublinha Mafalda Ferraz.