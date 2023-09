Bênção dos barcos avieiros é momento alto das festas da Póvoa

A Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria (ACAPSI) está a preparar um dos momentos altos das festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade. A bênção dos barcos avieiros no rio Tejo é já um marco por ocasião dos festejos. Este ano os proprietários das embarcações são convidados a participar na bênção dos barcos a partir do cais da zona ribeirinha da Póvoa. Será no dia 2 de Setembro pelas 21h30.

O momento de grande religiosidade é acompanhado por um espectáculo de fogo e luz a que assistem centenas de pessoas nas margens do rio. Alinhados na água, os avieiros aguardam a passagem da embarcação que carrega a imagem da Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade.

No dia 1 de Setembro, pelas 21h00, o grupo de marchas, danças e cantares das Mulheres Avieiras vai actuar na noite de folclore. Para além do grupo “da casa” vão dançar o Rancho Folclórico do Centro Social Cultural do Bom Sucesso, os Camponeses do Grupo Desportivo de Santa Eulália e os Alegres Bragadenses.