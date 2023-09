Novo Banco junto dos empresários na Agroglobal em Santarém

Novo Banco volta a estar na Agroglobal, certame que considera ser um ponto de encontro de referência dos empresários e profissionais do sector agrícola e agro-industrial.

Durante os dias da feira, de 5 a 7 de Setembro, o Novo Banco terá duas novas iniciativas. A presença de clientes do banco a expor, no stand, os seus produtos direccionados ao sector agrícola e agro-industrial e uma importante iniciativa de mitigação das emissões de carbono decorrentes da participação na Agroglobal 2023.

As equipas de comerciais do Novo Banco que acompanham o sector agrícola irão igualmente estar presentes na feira apresentando as Soluções Agricultura e a apoiar todos os empresários que visitem o stand.

Segundo nota de imprensa enviada sobre o assunto é referido que: “As Soluções Agricultura do Novo Banco destacam-se pela sua flexibilidade - adaptando-se à realidade de cada negócio e de cada empresa - e apoio ao investimento, à tesouraria e por toda a gama de seguros disponíveis para as empresas e para os seus colaboradores bem como soluções de recursos humanos.