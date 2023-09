Escola de Desporto abre curso de jogos electrónicos e competições digitais

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), do Politécnico de Santarém, vai ministrar, no ano lectivo 2023/24, o curso Técnico Superior Profissional (TeSP) “Jogos Electrónicos e Competições Desportivas Digitais - Gaming and Esports”.

Trata-se de uma oferta formativa projectada para capacitar os estudantes a planear, organizar, implementar e avaliar sessões de treino para praticantes e equipas de esports (jogos virtuais), bem como coordenar eventos relacionados com os mesmos.

O curso será coordenado pelo Professor Pedro Sequeira, docente da ESDRM e Presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, que resume a importâncai do mesmo. “Jogadores ocasionais, amadores ou profissionais (ou simples entusiastas de jogos) terão a oportunidade de adquirir competências para se tornarem treinadores, gestores de clubes/equipas e organizadores de eventos neste mercado emergente, que carece de profissionais especializados”.

Para a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, o curso TeSP de Gaming and Esports é uma resposta inovadora às crescentes necessidades e evolução da indústria de esports, que está em constante expansão e oferece oportunidades desafiantes para os interessados em fazer parte daquele sector.