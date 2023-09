Facetas Cerâmicas e Aparelhos Invisíveis

Facetas Cerâmicas são finas lâminas em cerâmica, fabricadas em laboratório, cimentadas permanentemente à superfície dos dentes (por norma aos da frente), melhorando a sua aparência através da correcção da cor, forma e posição dos dentes.

É realizada uma preparação ao dente através do desgaste do esmalte, de seguida é criado um molde e enviado para o laboratório para a Faceta Cerâmica ser confeccionada. Durante o processo, o dente já preparado é coberto com uma substância temporária.

Após o fabrico, é retirada a faceta provisória e a Faceta em Cerâmica é cimentada ao dente. Além de ser indolor, através deste tratamento pode ter de uma forma rápida o sorriso com que sempre sonhou, através da correcção de dentes mal posicionados, desgastados, com alterações de cor e para o encerramento de espaços inter-dentários (diastemas).

O Invisalign é um aparelho dentário invisível e é usado em tratamentos ortodônticos de forma a endireitar os seus dentes. São um conjunto de alinhadores personalizados para se adequarem ao seu sorriso e são projetados com recurso à tecnologia computadorizada 3D.

Estes alinhadores deslocam os seus dentes suavemente ao longo do tempo, movendo-os ligeiramente na horizontal e na vertical. São projectados para aplicarem a quantidade certa de força no local certo.

Quando se evolui para o próximo conjunto de alinhadores, os seus dentes vão gradualmente mover-se para a posição certa, seguindo assim o plano de tratamento personalizado que foi traçado pelo médico dentista – Especialista em Ortodontia de forma a obter-se assim o resultado desejado.

* Especialista em Reabilitação Oral pela FMD – Universidade de Lisboa

Assistente de Reabilitação Oral do ISCS – Egas Moniz