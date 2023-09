Não varrer os problemas para debaixo do tapete, mas não fazer deles o tema principal no arranque do ano lectivo.

Mostrar o melhor do ensino e da aprendizagem no regresso às aulas dos alunos e professores da região

Duas dezenas de responsáveis por escolas, empresas ligadas a materiais escolares e a equipamentos para estudantes, e também médicos, fizeram questão de participar em mais um especial “Regresso às Aulas” de O MIRANTE contribuindo com os seus testemunhos, conselhos e opiniões, para mostrar que há mais sol no ensino e na aprendizagem do que as nuvens que, por vezes, surgem no horizonte.

Não se trata de varrer os problemas para debaixo do tapete, mas de não mostrar que eles não podem ser o tema principal no arranque de mais um ano lectivo. E realçar também que os estudantes são o verdadeiro motivo da existência das escolas e é por eles e para o seu sucesso que se devem mobilizar professores, funcionários e pais por muitos problemas que enfrentem e muitos sacrifícios que tenham que fazer... e fazem!

Lista dos participantes neste especial pela ordem que surgem:

ISLA Santarém; Agrupamento de Escolas de Alcanena; Clínica do Coração de Santarém; Agrupamento de Escolas de Benavente; Cavendish House; Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo; Colégio Jardinita de Alcanede; Associação de Futebol de Santarém; Reparações Barata; Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira; Darwin School; Papelaria Fernandes de Abrantes; Denticare; Escola Superior de Desporto de Rio Maior; Grau de Prova; Pezinhos Mimados; Livraria e Papelaria Garrett, no Cartaxo; Laboratório de Línguas; Editora Rosmaninho; Paleta de Saberes de Almeirim e Escola Internacional de Línguas.