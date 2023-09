“O início de um novo ano escolar é uma tarefa de todos”

Com a chegada do fim do Verão regressam os entusiasmantes e agitados dias escolares para milhares de crianças e jovens. É a altura ideal para reencontrar amigos, conhecer pessoas novas e voltar à rotina. Mas também de abrandar e pensar no impacto que as decisões dos pais podem ter no futuro dos seus filhos.

Pais, educadores, professores e alunos encontram-se “assoberbados” de preocupações e ansiedades! Todos querem um ano letivo tranquilo e sem surpresas desagradáveis, mas consegui-lo nem sempre é fácil!

O início das aulas e do desconhecido, independente da turma, da idade ou da escola, tem novidades que geram alguns medos e inseguranças - É necessário agilizar para que se possa alcançar um estado de equilíbrio.

O estado de equilíbrio inicia-se com o momento da adaptação escolar e os pais têm um papel fundamental neste processo, contribuindo para o aumento da segurança, confiança e bem-estar associado ao início da escola. Devem reservar algum tempo para um acompanhamento mais próximo dos seus filhos, pois horários e rotinas ainda se estão a estabilizar e novos desafios a iniciar.

Paralelamente às competências académicas, os jovens devem desenvolver competências transversais, de forma a não estarem sobrecarregados com atividades extracurriculares, terem tempo livre para estudar, descontrair, para atividades lúdicas ou mesmo para não fazer nada.

Na minha perspetiva, família e escola devem criar vínculos fortes e ajudar a criança ou jovem a passar por este momento de transição, de forma a transformar o desconhecido em algo conhecido e mais confortável. Esta interação é condição indispensável para uma educação equilibrada.

É importante que se transmita de forma clara e assertiva porque são importantes determinadas atitudes e que é importante assumir responsabilidades. Os pais devem no meu entender ouvir os receios e frustrações dos seus filhos e ter atenção a eventuais alterações comportamentais.

As expectativas devem ser ajustadas diariamente, no entanto é importante que se trabalhe por objetivos.

Um ano letivo pacífico depende muito da forma como iniciou.

O início de um novo ano escolar é uma tarefa de todos.

Desejamos a todos,

um ano maravilhoso!

Colégio Jardinita Ldª - Ana Gaspar .