Valorizar a Escola

Neste arranque de mais um ano letivo em que tudo promete recomeçar convém olhar para a escola e para o seu impacto na vida de todos nós! Trata-se na realidade de um ano novo, de um recomeço após as férias dos miúdos e da maioria dos graúdos, um pouco como se pudéssemos recomeçar de novo a vida que foi interrompida pelo Verão e que agora de uma energia renovada se embrulha em cadernos e material escolar numa energia típica do início de algo, de novas esperanças, de vontades, de uma nova estação, enfim…de um novo ano! Pelo menos até ao Natal e Ano Novo próximos… porque aí podemos recomeçar tudo outra vez!

Mas no que toca à escola, é Setembro que marca a diferença na esperança de um destino novo. A escola influencia-nos a todos! Aos alunos, claro está, mas a todos os pais que têm esperança nos seus filhos. Aos professores e a todos os que trabalham diretamente ou não para a escola e que sentem esta data como um reinício, mas diria que a escola vai mais longe. A escola afeta a nossa sociedade mais do que à primeira vista nos apercebemos. E é agora em Setembro que tudo recomeça mais uma vez…

Mesmo para aqueles que não têm filhos na escola, têm todo o interesse que a escola da sua comunidade seja uma boa escola, que se destaque no bom trabalho que faz, mas também pelos projetos que personifica e que interagem diretamente com a vida das comunidades envolventes e que dão exemplo e esperança nas gerações mais novas e que estas estão a ser bem acompanhadas. Todos temos orgulho quando a nossa escola ganha um prémio especial, se distingue por um projeto internacional ou se identifica com uma causa nobre. Porque assim que isso acontece, somos nós que nos identificamos com a nossa escola… mesmo que não tenhamos filhos na mesma.

Se pensarmos que é na escola que estão diariamente todas as crianças e jovens até aos 18 anos (por vezes até mais velhos) do nosso país, percebemos o impacto que a mesma tem em quase 20% da população do país. Se pensarmos que cada criança e jovem tem pai e mãe, avós, tios, que precisamos de professores e outros trabalhadores para os mais de 800 Agrupamentos de Escolas (alguns com mais de 10 escolas cada um), percebemos que a escola afeta a maioria dos cidadãos do país!

Talvez porque ao contrário dos tribunais e dos hospitais em que apenas nos dirigimos a eles em situações muito específicas e não diariamente (e ainda bem!) na escola, a partir de Setembro, todos os menores de 18 anos obrigatoriamente estão todos os dias na escola.

Esta função de preparação e orientação dos jovens para o futuro, mas também enquanto instituição cuidadora, protetora de escola a tempo inteiro tem um impacto enorme nas nossas comunidades, na nossa sociedade.

Não é de estranhar que seja o Ministério da Educação aquele que tem o maior número de trabalhadores associados no que concerne ao Estado. Trata-se de uma escolha ter uma escola a tempo inteiro, numa sociedade em que pais e mães têm de trabalhar uma vez que os baixos salários não permitem que alguém fique em casa a cuidar dos filhos. É por isso que a escola tem ganho uma dimensão cada vez maior. A inclusão das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas tem sido muito importante para a diminuição das diferenças entre géneros em Portugal nos últimos anos. Mas essa situação destacou a escola socialmente.

É por isso que é importante valorizar a escola, aqueles que a frequentam, aqueles que lá trabalham, aqueles que além de ensinar e preparar os jovens para o futuro, permitem que o presente aconteça todos os dias porque acompanham e educam as nossas crianças. Senão por mais, pelo menos por isto. Todos os que não têm filhos na escola, ficarão certamente orgulhosos da sua escola da comunidade porque ela é um alicerce fundamental da nossa sociedade.

Vamos valorizar a escola! Bom ano letivo a todos!

Mário Santos.