Darwin School Santarém: O regresso triunfante às aulas com novas oportunidades profissionais

O Centro de Estudos Darwin School, em Santarém, é uma instituição de ensino comprometida com a excelência académica e profissional. É uma entidade certificada pela Dgert e iniciou mais um ano lectivo no dia 1 de Setembro.

Com um espírito renovado, os nossos queridos alunos já estão de volta e cheios de motivação para enfrentar mais um ano de desafios e descobertas educacionais.

Além do regresso às aulas, temos o orgulho de anunciar o início de dois cursos de formação profissional certificada pela DGERT, que oferecem oportunidades emocionantes para quem busca uma carreira na área da saúde e da ciência.

O Curso Técnico de Laboratório de Microbiologia: que proporcionará aos formandos uma formação abrangente e prática em microbiologia, capacitando-os para trabalhar em laboratórios de investigação, análise de alimentos, análises clínicas, controle de qualidade e outros.

O Curso Técnico Auxiliar de Farmácia: para os interessados na área farmacêutica, os formandos adquirem competências essenciais para desempenhar funções vitais em farmácias, parafarmácias, centros diatéticos entre outros.

Ambos os cursos são ministrados por profissionais especializados e são uma oportunidade imperdível para adquirir habilidades valiosas no mercado de trabalho.

Na Darwin School acreditamos que a educação é a chave para o sucesso e estamos comprometidos em proporcionar aos nossos alunos uma educação de qualidade que os prepare para um futuro brilhante.

Para mais informações sobre os nossos serviços, contacte 243 078 431 ou através do 932 873 489. Poderá também visitar nosso site em www.darwinschool.pt ou darwinschoolcursos.com.