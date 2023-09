ISLA Santarém com mais e melhores instalações, condições, vantagens e benefícios

Em Março o ISLA inaugurou as novas instalações (ISLA Campus), onde toda a comunidade académica terá mais e melhores condições para estudar, investigar, trabalhar e aproveitar os momentos de lazer, de acordo com Filipa Martinho, Delegada do Administrador do ISLA.

Filipa Martinho reforça ainda que o ISLA Campus é a casa que junta uma família – estudantes, professores, funcionários, todos juntos em comunidade – estudar, aprender, trabalhar é todo um processo de harmonia, em instalações modernas e capazes de responder à transformação que acontece todos os dias!

Esta melhoria será complementada com a maior e mais diversificada oferta formativa de sempre que se traduz no aumento do número de vagas, que totalizam 1.270, distribuídas por 15 cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), 6 licenciaturas, 3 mestrados e 30 pós-graduações e MBAs.

Nos CTeSP destacam-se os novos cursos de Gestão dos Negócios Internacionais, Informação e Assistência Turística e Turismo e Transporte Aéreo que constitui uma oferta inovadora e única a nível do País. Podem candidatar-se a um CTeSP os candidatos com o 12.º ano de escolaridade e os que optem pelo concurso especial para maiores de 23 anos.

As licenciaturas oferecidas pelo ISLA estão todas acreditadas pela A3ES e as candidaturas encontram-se abertas para todos os regimes de acesso: concurso nacional de acesso e concursos especiais (reingresso, mudança de curso, maiores de 23 anos e concurso para titulares de cursos de dupla certificação do ensino secundário).

Outra das novidades é o reconhecimento oficial de um conjunto de cursos por parte de entidades de referência e renome no contexto empresarial em Portugal.

A oferta formativa em Recursos Humanos/Gestão de Pessoas ao nível da licenciatura, mestrado e MBA Executivo é reconhecida pela APG - Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, nomeadamente nos cursos: TeSP em Gestão Administrativa de Recursos Humanos, a Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, MBA em Gestão de Pessoas e o Mestrado em Gestão de Recursos Humanos.

Os cursos da área de Turismo do ISLA Santarém recebem reconhecimento da ERTAR - Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, a saber: cursos TeSP - Gestão de Turismo, Informação e Assistência Turística (novo) e Turismo e Transporte Aéreo (novo) e a Licenciatura em Gestão Turística.

Os cursos da área de Informática e Tecnologias do ISLA Santarém dão acesso a este conjunto de certificados adicionais de nível internacional (sem custos adicionais), os quais são cursos TeSP - Aplicações Informáticas de Gestão; Redes e Sistemas Informáticos; Sistemas e Tecnologias de Informação; e Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, Licenciatura em Informática de Gestão e Mestrado em Engenharia de Tecnologias e Sistemas Web.

É por todas estas razões que o ISLA se afirma cada vez mais como o Ensino Superior de excelência, tornando-se assim uma referência ímpar na região, atraindo cada vez mais alunos de vários pontos geográficos do país.