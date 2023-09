Actividades de enriquecimento curricular em Abrantes com investimento de 130 mil euros

A Câmara de Abrantes aprovou na última reunião do executivo municipal os acordos de colaboração com várias associações de pais e outras entidades locais para assegurarem as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) aos alunos de 1º ciclo, que implicam um investimento global de 130.592 euros. Para o ano lectivo de 2023/2024 integram esses acordos, com respectiva transferência de verbas, a Associação de Pais EB/JI António Torrado (19.712 euros), a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica da Chainça (19.712 euros), a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Estabelecimentos de Ensino do Oeste do Concelho de Abrantes (4.928 euros), Cres.Ser (14.784 euros), Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB Pego (9.856 euros), Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Rossio ao Sul do Tejo (9.856 euros), a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Maria Lucília Moita (17.245 euros), a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Mouriscas (4.928 euros) e o Orfeão de Abrantes (29.568 euros).

A responsabilidade pela promoção das AEC, recorde-se, passou por inteiro para os municípios no final do passado ano lectivo, no âmbito das transferências de competências da administração central para as autarquias locais. Nesse sentido, referiu o presidente do município, Manuel Valamatos, o investimento trata-se de verbas do Ministério da Educação. O autarca socialista referiu ainda que o município está confortável com a transferência de competências na área da Educação, estando as contas equilibradas e que com esta alteração a resposta às necessidades das escolas é “mais rápida” e de maior proximidade. “No momento em que sentirmos que há um défice de compromissos do Governo com autarquia serei o primeiro a dar conta disso”, avisou.