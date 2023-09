Música, artesanato e doçaria local são atracções nas festas do Sardoal

As tradicionais festas do concelho do Sardoal decorrem este ano entre 22 e 24 de Setembro. No dia 22, feriado municipal, assinalam-se os 492 anos de elevação do Sardoal a vila.

Durante três dias não vai faltar animação musical, tasquinhas e a Mostra de Saberes e Sabores, que conta com mais de duas dezenas de expositores com diverso tipo de artesanato, doçaria local e comes e bebes. As festas do Sardoal são um momento de encontro entre as gentes do concelho e muitos que regressam à sua terra para aproveitarem a animação.

José Cid, Fados do Bairro Alto e Alfama, por Victor Costa e Amigos, e Hyubris são as animações musicais das tradicionais festas do concelho do Sardoal que decorrem de 22 a 24 de Setembro. À semelhança de anos anteriores a organização da festa, que é da responsabilidade do município, pensou o programa para abranger vários tipos de público, introduzindo diferentes estilos musicais. No primeiro dia das festas, na sexta-feira, 22 de Setembro, assinala-se o dia do concelho, feriado municipal, em que se celebram os 492 anos de elevação do Sardoal a vila. À noite actuam os Hyubris, banda de folk metal criada no Tramagal em 2001 que, após uma pausa, regressou aos palcos este ano.

No sábado, 23 de Setembro, destaque para a actuação de José Cid, que vai cantar alguns dos maiores êxitos da sua carreira e também músicas do seu último álbum, intitulado “Vozes do Além” e lançado em 2021. No último dia das festas do concelho, no domingo, 24 de Setembro, Victor Costa, que é natural do Sardoal, e alguns amigos vão actuar numa noite de fados do Bairro Alto e Alfama.

As festas do concelho vão contar também com a Mostra de Saberes e Sabores, com mais de 20 expositores com artesanato diverso, nomeadamente trabalhos em cerâmica, trapologia, tecelagem, bijuteria em diversos materiais. Também vão estar expositores a mostrar os seus trabalhos de bordados e ponto cruz, costura criativa, objectos em cabedal, ilustração e litografias. Além do artesanato também vão marcar presença produtores de doçaria local, compotas, vinhos e licores do concelho.

No palco da Mostra de Saberes e Sabores vai haver espectáculos à tarde e ao início da noite. Nas traseiras do edifício dos paços do concelho haverá um espaço para Tasquinhas que vão ser animadas com as actuações do DJ Crise a a dupla Mete Cá Sets (a 22 de Setembro) e a Band T (dia 23). Pelo palco da Praça Nova vão actuar Camisas Negras (dia 22); Cante Alentejano – Vozes da Aldeia (dia 23); Concertinas “Os Terra da Couve de Valhascos” (dia 23); Filarmónica União Sardoalense e Sombreros Y Peinetas (danças sevilhanas), ambos no domingo, 24.

Sardoal quer Semana Santa como Património Cultural Imaterial

A Câmara do Sardoal candidatou a Semana Santa e Festa do Espírito Santo no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. A consulta pública surge após o município ter apresentado uma candidatura, em 2017, com essa finalidade. Inseridas nesta candidatura estão todas as tradições relacionadas com a Semana Santa, desde a primeira procissão até ao Bodo, que acontece 50 dias depois da Páscoa. Inclui também a elaboração dos tapetes de flores nas igrejas e capelas do concelho e os anjos que acompanham a procissão.

O presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, disse a O MIRANTE ter sido fundamental para a submissão da candidatura o facto de a Semana Santa no Sardoal ser uma tradição viva que, ano após ano, envolve cada vez mais populares e leva ao concelho milhares de visitantes. “Esta candidatura pretende dar relevo e salvaguardar o património cultural imaterial do concelho para que seja mantido e divulgado de forma consistente e reconhecida como uma mais-valia a nível nacional”, referiu Miguel Borges.