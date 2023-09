Torres Novas quer afirmar-se como capital dos frutos secos

A tradicional Feira Nacional dos Frutos Secos regressa a Torres Novas de 4 a 8 de Outubro. A 34ª edição do certame vai decorrer na Praça 5 de Outubro e na Praça dos Claras, no centro histórico da cidade torrejana. Organizado pela Câmara de Torres Novas, o evento pretende afirmar o concelho como a capital dos frutos secos e dinamizar um sector com fortes raízes na tradição e cultura do concelho.

No recinto vão estar cerca de oito dezenas de expositores de frutos secos e derivados, além de artesanato, produtos alimentares e uma área dedicada à restauração ao longo dos cinco dias do certame. As entradas são gratuitas e no primeiro dia, 4 de Outubro, a Xarepa Band vai actuar num concerto que assinala os 55 anos de carreira. A 5 de Outubro, feriado nacional da implantação da República, haverá folclore com o grupo de Torres Novas e “Os Camponeses” de Riachos. Segue-se um concerto acústico com Ricardo Monteiro.

Na sexta-feira, 6 de Outubro, sobe ao palco a fadista Teresa Tapadas, e no dia seguinte, o certame será animado com Torres Farra; Bandinha Mirense. À noite é a vez de Sónia Mota cantar e comemorar os 30 anos de carreira. No último dia da Feira Nacional dos Frutos Secos destaque para a actuação dos Torres Farra e o espectáculo acústico de Ana Filipa Rosado.

O horário de funcionamento na Praça 5 de Outubro é o seguinte: quarta-feira, das 17h00 às 24h00; quinta-feira, 5 de Outubro (feriado), das 11h00 às 21h00; sexta-feira e sábado das 17h00 às 24h00; domingo das 11h00 às 21h00. Na Praça dos Claras a abertura vai ser: quarta-feira das 17h00 às 01h00; quinta-feira das 12h00 às 22h00; sexta-feira das 17h00 às 01h00; sábado das 12h00 às 01h00 e domingo das 12h00 às 21h00.