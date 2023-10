Apesar de todos os avanços continua a fazer sentido celebrar o Dia Mundial do Animal

O Dia Mundial do Animal é celebrado a 4 de Outubro e tem por objectivo sensibilizar as pessoas para a necessidade de proteger os animais de todas as espécies, bem como mostrar a importância dos mesmos na vida das pessoas.

A situação dos animais é muito diferente, para melhor, da que era há mais de noventa anos, quando o dia foi criado, mas a necessidade de manter a data na agenda irá continuar enquanto houver animais maltratados e abandonados.

Os avanços na protecção dos animais são assinaláveis mas ainda há situações, para além das que observamos no quotidiano, que continuam a suscitar vivos debates, nomeadamente as touradas ou a caça. Para os mais empenhados na protecção dos animais, continua a faltar uma verdadeira política de sensibilização para a forma como devemos tratar e respeitar os animais, independentemente da finalidade com que são detidos.

Nesta edição de O MIRANTE assinalamos o Dia Mundial dos Animais com a participação de empresas e profissionais que trabalham diariamente para ajudarem os donos de animais e cidadãos em geral a proporcionar os melhores cuidados a todos os animais.

E se é de realçar a cada vez maior oferta no cuidados de animais domésticos, como revelam as reportagens que publicamos sobre empresas como a Mildog, o Campo de Treino Canino Suky Dog e a Vila Franca Vet, ou as mensagens do Centro Médico Veterinário do Jardim, da Pet Shop 4 Estações, da Gadivet e da Nobel Cannis, também há que lamentar a falta de infra-estruturas públicas destinadas a animais, o que leva a que não seja fácil passear cães, por exemplo, em várias cidades e vilas, prevenindo conflitos com outras pessoas e promovendo o contacto de animais entre si.