Instituições que fazem de cada dia um Dia do Idoso com profissionalismo e afecto

Assinalou-se no domingo, 1 Outubro o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991, com o objectivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.

Nesta edição de O MIRANTE destacamos algumas entidades que, na região, contribuem para a promoção de um envelhecimento bem-sucedido, ajudando a manter a capacidade física e cognitiva das pessoas mais velhas ajudando a combater estereótipos associados ao envelhecimento.

Apesar da longevidade estar a aumentar, o envelhecimento continua associado a incapacidade, défice cognitivo e desvalorização social. Não raras vezes ouvimos e damos por nós a dizer coisas como: “para a idade até está muito bem”, referindo-nos à capacidade física ou à memória, como se o envelhecimento representasse, inevitavelmente, deterioração funcional e cognitiva.

Os profissionais das instituições que aceitaram participar neste suplemento são experientes e sabem que apesar da dependência de muitos idosos - que ao longo da vida não receberam os cuidados apropriados, nomeadamente de saúde, por não estarem disponíveis no nosso país - continuam a ser valiosos.

O tema deste ano do Dia Internacional do Idoso foi: “Cumprindo as Promessas da Declaração Universal dos Direitos Humanos dos Idosos: ao longo de gerações” e o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez questão de lembrar que as pessoas idosas são “fontes inestimáveis de conhecimento e experiência que têm muito a contribuir para a paz, o desenvolvimento sustentável e a protecção do planeta”.

Na Soltram, Residência Sénior integrada no parque florestal do Tramagal, o desenvolvimento de actividades, faz parte integrante das rotinas diárias. No Lar Evangélico Nova Esperança, uma ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - de inspiração evangélica, em Alcanhões, há uma horta comunitária e animais, entre os quais as gatinhas Luna e Mia e a famosa cadela Lola que entra em cada quarto para lhes dar as boas noites.

A Casa de Repouso Sonhos Meus, em Marinhais, trata de acamados e não acamados, num ambiente tranquilo e com apoio médico e de enfermagem. A Habicuidados, que está presente em várias cidades, entre as quais Alverca do Ribatejo, presta apoio ao domicílio e está disponível 24 horas por dia. A Academia sénior Passo a Passo, de Alhandra, disponibiliza sessões de Pilates Clínico, Ioga, Meditação, Chi Kung e treino funcional.