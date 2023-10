Habicuidados: há dez anos a dar afectos a quem precisa de apoio domiciliário

A unidade de Alverca do Ribatejo da Habicuidados assinala 10 anos de um serviço de afectos, apoio humano e conforto na casa. A marca pioneira na prestação de serviços ao domicílio desenvolve um vasto leque de apoios aos cidadãos, que vai da higiene pessoal até um apoio 24 horas. Dispõe de serviços médicos, de enfermagem e de fisioterapia ao domicílio. E a pensar em quem mais precisa, a empresa também aluga e vende material hospitalar, disponibilizando ainda ajudas técnicas como, por exemplo, cadeiras de rodas.

A Habicuidados foi fundada em 1997 em Lisboa, onde está instalada uma unidade de prestação de serviços e os serviços centrais do franchising. A unidade mais recente é a da Maia, que se junta à de Aveiro e Ponta Delgada, além da de Alverca. Neste momento a empresa está empenhada em alargar os seus serviços a Santarém, Porto e Viseu, entre outras hipóteses que estão a ser estudadas no âmbito da sua estratégia de crescimento, tendo em conta o envelhecimento da população.

Inserida numa área de actividade com futuro, a Habicuidados distingue-se pela atenção que coloca na ajuda a pessoas e famílias, com o objectivo de garantir aos utentes qualidade de vida e bem-estar no ambiente da sua própria casa. É uma empresa próxima das pessoas, sejam utentes ou cuidadoras, desenvolvendo um acompanhamento de proximidade e apostando na personalização e flexibilidade.

A unidade de Alverca tem meia centena de cuidadores, que na sua maioria possuem formação específica de auxiliares de saúde e têm experiência de hospital, lar ou de outros serviços de apoio domiciliário. Para o sócio Sérgio Conceição e a directora técnica Sandra Rodrigues, a grande dificuldade é a de conseguir chegar às pessoas com menores capacidades financeiras pois, sendo uma empresa privada, não tem comparticipações estatais.

A unidade valoriza-se também por estar sempre contactável, apesar de ter um espaço para atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, com fecho para almoço das 13h00 às 14h00. E aos sábados das 09h00 às 13h00. O sucesso da Habicuidados tem por base as pessoas, as que são utentes e as que são cuidadoras, que contribuem para que a marca esteja associada à confiança e ao cuidado de excelência.