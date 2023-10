Mildog apresenta ideia inovadora para crianças

Os “Mildogues” são a mais recente novidade do projecto Mildog, desta vez tendo como foco as crianças. A ideia é “dar vida” aos animais do logotipo TáxiCão, a Mikas, a Cindy e o Patuku, no sentido de sensibilizar os mais novos para a importância da causa animal e do bem-estar dos patudos.

Essa sensibilização é acompanhada de uma novidade, que é a elaboração dos 10 Mandamentos dos Animais. Estes mandamentos têm como foco os animais de companhia e o princípio do respeito pelos mesmos. “Não Abandonar” e “Não Maltratar” estão entre a dezena de princípios de como devemos conviver com os animais. Esta é uma causa que pode ser direccionada também aos animais em geral, dependendo das espécies.

O Dia Mundial do Animal, 4 de Outubro, foi o dia escolhido para a responsável da Mildog, Cremilde Santos, ir novamente às escolas, à semelhança do que sucedeu nos dois anos anteriores. Desta vez aproveitou-se a acção para apresentar os “Mildogues” e os 10 Mandamentos dos Animais, um grande desafio que se coloca às crianças, assim como aos adultos, porque os animais também são membros da família.

Depois dos dois novos serviços lançados em 2023, a fisioterapia veterinária (FisioVet Mildog) e o Centro de Dia Canino (Mildog House), a responsável do projecto Mildog, Cremilde Santos, apresentou no dia 4 de Outubro a sua mais recente novidade na companhia da cadela Cindy.