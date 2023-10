Feira de Santa Iria é uma tradição em Tomar que se reinventa todos os anos

Pedro Mafama, D.A.M.A, Sons do Minho e Sai do Chão (Tributo a Ivette Sangalo) são alguns dos cabeças de cartaz da Feira de Santa Iria, que decorre em Tomar de 13 a 22 de Outubro. Tal como no ano passado, os concertos são gratuitos e vão ter lugar na Várzea Grande, estendendo-se o certame entre aquele espaço e a recinto do mercado municipal.

A Feira de Santa Iria é uma das mais antigas da região e teve um papel preponderante no passado, para garantir o abastecimento da população de produtos e materiais a que não conseguia aceder de outra forma. Hoje é completamente diferente o seu peso comercial, mas continua a ser um marco no calendário dos tomarenses. Também por isso, o objectivo do município tem sido de a adaptar aos tempos actuais, quer na programação, quer na localização das diversas valências. A criação de um site próprio é um exemplo do novo modo de encarar o certame, atraindo públicos diversos. É no site que se pode encontrar em destaque toda a programação e acompanhá-la mais directamente, uma vez que a programação cultural acontece em todos os dias da feira, incluindo muitos projectos e artistas de excelência do concelho de Tomar.

O recinto do mercado vai acolher o parque de diversões e as tasquinhas; no passadiço junto à Casa dos Cubos vão estar os espaços de gastronomia e associativismo; na Rua dos Arcos, o comércio em geral; no estacionamento lateral do Palácio da Justiça, a nascente, a Feira das Passas; por trás do Tribunal, artesanato; em frente, automóveis e máquinas agrícolas; e na ampla praça da Várzea Grande, além do palco principal, os produtos locais e regionais, street food e bares das colectividades.

A abertura oficial da Feira de Santa Iria decorre a 13 de Outubro, pelas 18h00. O dia 20, sexta-feira, é dedicado à padroeira e dele faz parte o momento mais emblemático das festividades, com a procissão de Santa Iria, nessa manhã, que culminará com o lançamento de pétalas ao rio, na Ponte Velha, por parte das crianças.