Aproveitar a Feira Nova de Santa Iria para uma visita a Ourém

A Feira Nova de Santa Iria, em Ourém, vai decorrer entre 26 de Outubro e 1 de Novembro no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições.

O certame proporciona divertimento e muita animação a todos os visitantes, com a presença dos habituais carrosséis, carrinhos de choque, postos de venda de farturas, pipocas e muito mais.

No Centro Municipal de Exposições os expositores disponibilizam aos visitantes os mais variados produtos e serviços, além de espaços de restauração dinamizados por associações locais, animação musical, espectáculos e muitas surpresas.

Funkoff, Némanus, Minhotos Marotos, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio são alguns dos artistas que integram o programa de animação da Feira Nova de Santa Iria.

A Feira Nova de Santa Iria é uma atracção em si mesma mas Ourém tem muito mais para oferecer, em termos de património histórico e natural.

Monumento Nacional, o Castelo de Ourém foi conquistado aos Mouros em 1.136 e vale a pena visitá-lo. O conjunto patrimonial dos séc. XII e XV apresenta características ímpares de arquitectura militar românica/residencial gótica e mudéjar. Terá sido construído sobre as ruínas de uma fortificação pré-romana de estilo visigótico, aproveitada pelos mouros e depois restaurada pelos cristãos.

Está indubitavelmente ligado à lenda da Moura Fátima/Oureana, a D. Afonso IV Conde de Ourém e à fundação da Casa de Bragança.

Dentro do castelo, os visitantes podem explorar as várias torres, muralhas e edifícios históricos que foram preservados ao longo dos séculos. E a partir do castelo observam-se vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade. Por detrás do Castelo para além da magnífica vista sobre os campos, encontra-se a estátua do III Conde de Ourém, D. Nuno Álvares Pereira.

Não muito longe da cidade, a pouco mais de dez minutos de carro, o Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém é outro local que agrada a pessoas de todas as idades. Na laje calcária estão imortalizados os dinossauros saurópodes que habitaram a zona há 175 milhões de anos. Há cerca de 20 trilhos com as pegadas destes animais para observar.

A Mata Municipal António Pereira Afonso, o passadiço do Agroal e a praia do Agroal, o baloiço do Talegre e o parque natural das Serras d’Aire e Candeeiros, são outros dos muitos locais que vale a pena visitar. No concelho de Ourém está também o Santuário de Fátima e esse é um local que merece uma visita especial.