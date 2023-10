Casas do Gótico assume objectivo de excelência, compromisso e felicidade

Desde a sua fundação em Maio de 2006 a Casas do Gótico tem trabalhado para ser uma referência no sector imobiliário destacando-se como especialista na mediação de propriedades, desde terrenos, armazéns, moradias, apartamentos e prédios.

Para reforçar a capacidade de tornar os sonhos de habitação numa realidade criou um inovador projecto de auto-construção.

A gerente, Sílvia Sousa considera que um dos pontos muito fortes é a excelência da equipa, que se dedica incansavelmente a satisfazer as necessidades e desejos dos clientes transformando transacções em experiências memoráveis.

Com escritório em Santarém e uma loja acolhedora em Torres Novas oferece um serviço completo que engloba todas as etapas de compra à formalização sendo também certificada como intermediária de crédito bancário. E está sempre pronta para ir além do esperado para garantir a satisfação dos clientes.

Sílvia Sousa afirma que a Casas do Gótico tem um compromisso com a excelência, que não se limita aos clientes

estendendo-se igualmente aos colaboradores. Está empenhada em desenvolver internamente um plano de implementação para o bem-estar e felicidade na organização.

A Casas do Gótico proporciona formações e capacitações tanto a nível profissional como pessoal, para todos os colaboradores, investindo no seu crescimento e no fortalecimento da equipa.

A gerente acredita firmemente que uma equipa feliz e bem formada é fundamental para proporcionar um serviço de qualidade aos clientes. É por isso que promove um ambiente onde cada colaborador tem a oportunidade de crescer, aprender e prosperar, tanto no âmbito profissional como pessoal.

Na Casas do Gótico valorizam-se as opiniões dos colaboradores e todas as decisões são tomadas tendo em conta as suas perspectivas. O sucesso da empresa é o maior estímulo para todos. O reconhecimento do desempenho é realizado através de melhores condições de trabalho, remunerações justas e oportunidades contínuas de desenvolvimento.

Sílvia Sousa afirma-se como uma líder que compreende a importância de apoiar e investir na sua equipa porque acredita que um ambiente de trabalho feliz e saudável é fundamental para o sucesso da organização.

A gerente iniciou a sua actividade como trabalhadora-estudante numa empresa de construção civil, onde se manteve algum tempo após concluir a licenciatura. Em 2006 abraçou o projecto da Casas do Gótico, inicialmente como gestora processual e depois como gerente.

No que diz respeito à mediação imobiliária Sílvia Sousa destaca a necessidade de desmistificar os mitos que a envolvem. “É uma profissão envolvente e gratificante e com a dedicação da nossa equipa alcançamos a excelência. Na Casas do Gótico construímos não apenas casas, mas também relações duradouras baseadas na confiança e no compromisso. Na Casas do Gótico construímos sonhos mediando paixões, investindo em excelência e bem-estar”.