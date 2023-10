Curtumes Fonte Velha comemorou recentemente 90 anos de fundação

A Curtumes Fonte Velha - Joaquim Francisco Inácio Sucessores Lda, localizada em Fonte Velha, concelho de Alcanena, transforma peles de bovino em matéria-prima para indústrias, nomeadamente correaria, selaria, calçado, artefactos em couro de alta qualidade, entre outras aplicações, para um nicho de mercado competitivo e exigente em todas as suas componentes.

A empresa exporta a quase totalidade do que produz para o mercado europeu, para clientes do seu universo produtivo. A Curtumes Fonte Velha acompanha em permanência a evolução técnica e tecnológica do sector em contacto directo com parceiros de negócios, clientes e a frequência de eventos relacionados com a moda do sector.

A empresa foi criada em 1933 por Joaquim Francisco Inácio e, após o seu falecimento, em 1962, foi gerida pela esposa, Maria Emília Marques Inácio. O administrador Joaquim Inácio, filho do casal, ocupa o cargo desde 1974. “Somos uma empresa familiar que tem evoluído ao longo das nove décadas de existência e trabalho árduo”, refere.

Para o gerente, a empresa, como tantas outras, debate-se com escassez de mão-de-obra qualificada e a solução para esse problema reside, parcialmente, na formação própria e na criação de condições de atractividade profissional.

“O CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro - presta um serviço valioso e imprescindível, também na formação profissional e no acompanhamento técnico e tecnológico da indústria”.

A nível da sustentabilidade ambiental a Curtumes Fonte Velha utiliza em exclusivo o processo de curtume vegetal que acompanha a actividade humana desde os seus primórdios.

A empresa tem investido e continuará a fazê-lo em métodos e equipamentos cada vez mais amigos do ambiente promovendo a economia de energia a gás e electricidade; promovendo a melhoria da qualidade do ar com equipamentos de última geração e fazendo pesquisa contínua de melhor qualidade e reutilização de efluentes no processo produtivo.