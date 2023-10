ECODEPUR é referência internacional a trabalhar para um futuro mais sustentável

A ECODEPUR tem-se afirmado em Portugal e no estrangeiro como uma empresa de confiança e com soluções tecnológicas de vanguarda na área do armazenamento, tratamento e reutilização de água e efluentes. Desde Ourém, a empresa tem deixado marcas em vários países e acompanha as tendências internacionais de combate à escassez hídrica.

Quando em 2002 foi fundada a ECODEPUR logo se percebeu que teria um caminho de afirmação internacional na concepção, desenvolvimento e fabrico de sistemas de armazenamento, tratamento e reutilização de água e efluentes. A partir de Seiça, Caxarias e Fátima, concelho de Ourém, a empresa tem deixado marcas da sua capacidade e excelência em países como Marrocos, Egipto, Moçambique, Argélia, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Quénia ou noutros que nos parecem tão distantes como o Burkina Faso.

Os factores distintivos desta empresa, integrada no Grupo Henriques SGPS, têm sido a aposta ao longo dos anos em novas tecnologias e no aumento da sua capacidade produtiva. Uma visão que permitiu à ECODEPUR um constante desenvolvimento e uma optimização e inovação das suas soluções. Com duas unidades industriais sediadas em Ourém e um escritório comercial em Fátima a empresa prima por ter uma equipa altamente qualificada e especializada, com capacidade de definir a solução de tratamento de água e/ou efluentes a aplicar, conforme a necessidade específica do cliente.

A ECODEPUR apresenta-se no mercado com tecnologias compactas e modulares, com performances amplamente testadas e validadas. Desde 2011 que expandiu a sua actividade para o reino de Marrocos com a constituição da ECODEPUR SARL, sediada na região de Casablanca. Nesse país tem desenvolvido inúmeros projectos no âmbito da reutilização e tratamento de águas residuais.

Com cerca de metade dos seus produtos a serem exportados a ECODEPUR tem-se focado no conceito de uma economia sustentável e circular, onde se insere a reutilização de águas residuais tratadas como fonte alternativa de abastecimento de água. A empresa acompanha assim as tendências internacionais de combate à escassez hídrica. Para o co-fundador e

director-geral da ECODEPUR, Bernardo Taneco, a aposta constante na internacionalização e desenvolvimento de novos produtos assegurará o crescimento e consolidação da empresa em novos mercados.