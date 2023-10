Farmácia Batista da Pharmaventures está a cuidar de Benavente!

A Pharmaventures – Organização e Gestão Farmacêutica, Lda, - é proprietária de uma Farmácia em Benavente, Farmácia Batista, que vende medicamentos e disponibiliza serviços de saúde à população há mais de um século.

A empresa foi criada para a aquisição da Farmácia, que tinha entrado num processo de venda pelos seus anteriores proprietários, tendo a compra sido finalizada em Julho de 2022.

A Pharmaventures é detida por uma empresa familiar, Peritos, que integra a Associação das Empresas Familiares, sendo uma família de empreendedores com mais de 50 anos de experiência em actividades e áreas de negócio da construção à consultoria assumindo posições de alta direcção de empresas.

A farmácia usualmente trabalha o canal directo ao consumidor, a chamada venda de balcão, mas trabalha também o canal corporativo da zona geográfica onde se localiza. Adicionalmente, criou um serviço de entrega domiciliária, devidamente licenciada, efectuando a distribuição de produtos (no domicílio e nas empresas).

Catarina José, 'partner' da Pharmaventures, diz que não tem sido difícil recrutar pessoal, embora na fase inicial e porque as particularidades técnicas dos profissionais de saúde são exigentes, e os recursos não são abundantes, a empresa tenha feito recrutamentos fora da região.

Sublinhando que um dos seus pilares é a aposta na qualidade do serviço que presta, diz que, desde que a empresa adquiriu a farmácia, tem proporcionado à equipa vários momentos semanais de formação nas áreas de maior intervenção. O que considera ser mais valorizado pelos profissionais é o ambiente de trabalho, a cultura organizacional e as condições/benefícios proporcionados.

O segredo para a manutenção de uma equipa estável é, segundo explica Catarina José, fazer com que os trabalhadores se sintam felizes e envolvidos no compromisso empresarial de prestação de serviços de saúde de qualidade à comunidade.

A farmácia cumpre as imposições legais e regulatórias próprias da actividade, mas também implementou, por sua iniciativa, políticas sustentáveis complementares nas áreas energéticas, de 'printing' e de redução na utilização e consumo de papel. É também uma Farmácia Valormed (com recolha de embalagens e medicamentos fora de prazo) e participa em campanhas de recolha de radiografias antigas ou sem valor de diagnóstico.

Embora a Pharmaventures não seja da região, nem tenha raízes locais, recebeu um voto de confiança dos clientes, que se mantiveram leais à sua farmácia: a Farmácia Batista e arrastaram novos clientes. "É um registo que não podemos omitir, que muito nos orgulha e muito agradecemos por ser talvez o melhor reconhecimento público que poderíamos obter", sublinha Catarina José.