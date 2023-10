João Serras Comércio de Pneus e Combustíveis – De onde viemos, quem somos e para onde vamos

A João Serras – Comércio de Pneus e Combustíveis Lda, - com sede em Mação, foi fundada por João Augusto Pereira Serras em 1985. Importa e exporta pneus multimarca e integra a rede Firststop com oficinas em Mação, Estremoz, Fundão, Castelo Branco e Évora.

Para além dos serviços rápidos disponibilizados pela rede as suas oficinas no Fundão, Castelo Branco e Évora oferecem serviços de mecânica especializada. Em todos os seus postos dispõe de viaturas devidamente equipadas para prestar serviço de assistência em qualquer lugar.

A João Serras também comercializa combustível em postos próprios (Mação e Palvarinho) e a granel através de uma frota qualificada, sustentável e certificada.

A empresa tem clientes de vários sectores de actividade, tanto individuais como empresariais, bem como várias entidades públicas (municípios, bombeiros, GNR e IPSS). Nos Açores fornece uma cooperativa agrícola.

Para o desenvolvimento das actividades dispõe de uma equipa qualificada, dinâmica, motivada e experiente que valoriza a proximidade com o cliente.

Na João Serras “as pessoas estão no topo das prioridades e todos são muito importantes para que a empresa faça parte do futuro! A intenção é envolver as pessoas de forma a que percebam que podem influenciar as decisões que são tomadas; que estamos aqui para orientar em vez de mandar; apoiar em vez de fiscalizar; incentivar em vez de ameaçar e controlar resultados em vez de tarefas”, salienta a actual proprietária. Dada a especificidade técnica do negócio da empresa a formação do quadro de pessoal é realizada por intermédio dos fornecedores dos equipamentos utilizados nas oficinas e das grandes marcas de consumíveis e pneus.

Um dos maiores desafios, de acordo com Maria João Serras, para além do aumento generalizado dos preços e da escassez de mão-de-obra qualificada, tem sido a volatilidade dos preços ao nível do combustível, o que fez com que tivessem de se reinventar na forma de gerir este negócio mas, tal como a mesma cita nas palavras de Peter Drucker; “o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si mas agir com a lógica do passado”. Em 2022 a João Serras facturou 30 milhões de euros sendo os combustíveis a maior parte do volume de negócios.

A filha do fundador, Maria João Serras, é a actual proprietária e gestora. Mestrada em Medicina Veterinária, profissão que exerceu durante algum tempo, sempre soube que o seu destino era trabalhar com o pai que tanto admira(va). Enquanto exercia veterinária decidiu iniciar uma pós-graduação em gestão empresarial com o intuito de entrar no “mundo da borracha”, como gosta de dizer, o que acabou por acontecer em Janeiro de 2022. Infelizmente, o pai faleceu dois meses depois da sua entrada na empresa.

Maria João Serras honra o legado do pai através da gestão que faz da empresa, embora goste de dizer que o sucesso resulta dele lhe ter deixado “o barco” a navegar com uma tripulação fantástica e que a ela lhe basta rodar o leme para ultrapassar “os icebergs” que vão surgindo.

São muitas as histórias que recorda do seu pai, tanto a nível da sua humanidade e solidariedade ao ajudar colaboradores, clientes e outras pessoas, de forma discreta, como ao nível das suas capacidades intelectuais. “O meu pai nunca gostou de estudar, mas a verdade é que se o tivesse feito teria tido o mesmo sucesso que teve no mundo do trabalho. Recordo-me dele, na minha infância, ao telefone com clientes ou fornecedores, parecer que falava em código, tal era a quantidade de referências de pneus e de preços que sabia de cor. Até hoje não conheci ninguém assim, tinha uma cabeça do outro mundo”, sublinha Maria João Serras.

A empresa há bastante tempo que se preocupa com a sustentabilidade ambiental. Desde a constituição da Valorpneu que a João Serras integra a rede de recolha de pneus usados e, no que concerne aos resíduos das oficinas, é aderente da Sogilub (recolha de óleos usados) e do Electrão (recolha de embalagens). A consultoria ambiental prestada pela Natureza Verde é mais uma das apostas nesse sentido e, para breve, está projectado o investimento em painéis fotovoltaicos e carregadores eléctricos.

A João Serras é uma empresa em constante actualização ajustando-se à realidade do mercado, crescendo de forma sustentável e responsável, onde o passado estará sempre presente de mãos dadas com o futuro!