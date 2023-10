Madalena Leal cresceu no sector automóvel e soube modernizar a empresa criada pelo pai

A empresa Leal & Filhas - Comércio e Reparação Automóvel Lda, em Coruche, junto à rotunda da Estrada da Lamarosa, dispõe de todos os serviços do sector automóvel nomeadamente comércio, reparação e lavagem.

Fundada em 1988 é uma empresa com experiência e capacidade de saber fazer, focada na conquista, satisfação e fidelização do cliente. Para a gerente, Madalena Leal, o reconhecimento do bom trabalho é traduzido pela chegada de novos clientes, muitos dos quais recomendados pelos mais antigos, que se mantêm fiéis e regressam sempre que necessitam de um serviço ou produto.

A Leal & Filhas integra a rede de oficinas da Auto Check Center, a maior rede internacional de serviço oficinal e distribuição de peças, em que as reparações e manutenções são realizadas de acordo com as especificações do fabricante.

A empresa dá formação regular através de parcerias conseguindo desse modo ter profissionais com todos os conhecimentos mecânicos para automóveis a combustão e, até final do ano, também em automóveis híbridos e eléctricos.

O recrutamento de novos trabalhadores é uma dificuldade enfrentada pela Leal & Filhas, como sublinha a gerente. “Nem sempre é fácil, na área oficinal, recrutar pessoas que queiram aprender e seguir essa área depois do término do curso. Já tivemos alunos da escola profissional e do programa Erasmus mas sem seguimento”, refere.

A empresa valoriza as condições de trabalho, autonomia nas funções de cada colaborador, evolução profissional e reconhecimento pessoal e tenta que as decisões do dia-a-dia sejam sempre tomadas em equipa considerando que a opinião de cada colaborador é fundamental.

Licenciada em Terapia da Fala tendo tirado posteriormente um mestrado em Gestão e uma pós-graduação em Contabilidade, Madalena Leal agradece a quem lhe deu uma oportunidade e acreditou nas suas capacidades de gestão e contabilidade e lhe ensinou grande parte do que sabe nessas áreas, bem como ao pai que acreditou nas suas capacidades dando-lhe oportunidade de se afirmar no sector.

“Sendo interessada pelo sector automóvel, em 2021 decidi dedicar-me a 100% à área financeira da empresa apoiando o meu pai na gerência. No final de 2021, devido ao falecimento do meu pai, tive de assumir a direcção sozinha continuando o seu legado com a mesma dedicação e responsabilidade”, sublinha.

Nascida em 1987 e filha mais nova de Arquimino e Elisa Leal tinha apenas um ano quando o pai entrou no ramo do comércio automóvel. A empresária não sabia que um dia iria estar à frente do negócio da família, mas o facto de ter crescido no meio dos carros acabou por ser um factor decisivo. É co-proprietária da empresa, juntamente com a mãe e a irmã, Patrícia Leal.