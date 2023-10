Quitério & Quitério Lda vende e entrega materiais de construção em todo o país

Sediada em Frade de Cima, concelho de Alpiarça, a Quitério & Quitério Lda comercializa todo o tipo de material de construção, desde tijolo, ferro, brita, pedra, cimento, areias, vigas, isolamentos vários, telhas, etc. Também tem materiais para interiores nomeadamente para canalização, sanitários, revestimentos e pavimentos, eletricidade, pintura e placas de gesso. A empresa faz entregas em qualquer ponto do país.

Criada em 1982 por António Quitério, a sua actividade inicial era fabrico de cal em pedra. Depois começou a surgir a produção de tijolo e venda de materiais de construção e a empresa foi crescendo. Mais tarde, deixou de fabricar a cal em pedra e alargou o leque de materiais de construção.

Nelson Quitério e os irmãos Sónia Quitério e António Quitério entraram na empresa nos anos 90 e, em 2000, a Quitério & Quitério parou a produção do tijolo. A formação recebida foi através do trabalho na empresa. "Desde miúdo sempre acompanhei o crescimento da empresa e ajudava nos tempos livres. Quando concluí os estudos juntei-me à empresa", refere o sócio-gerente, Nelson Quitério.

A empresa tem conseguido recrutar o pessoal de que necessita na região e a formação, nomeadamente a relativa ao conhecimento dos materiais, para esclarecimento dos clientes, é a que é disponibilizada por algumas das marcas que comercializam.

A política da empresa em relação ao pessoal é a da flexibilização em função das necessidades de cada um e a prática de remunerações bastante acima do que é habitual. Também é ouvida a sua opinião nos assuntos do dia-a-dia. "Tentamos manter um bom ambiente entre todos. É importante para nós que os nossos trabalhadores se sintam bem no local de trabalho", sublinha Nelson Quitério.