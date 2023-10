SCAL não é apenas um corretor de seguros é um parceiro de confiança

A SCAL, Corretor de Seguros, pode orgulhar-se da confiança que lhe é depositada e que está patente no facto de ter clientes fiéis há mais de duas décadas. A empresa trabalha com todas as companhias de seguros que operam em Portugal e algumas de mercados internacionais num percurso de crescimento baseado numa reputação honestidade e proximidade. Desde há 20 anos que a SCAL é administrada por Guilherme Camejo, que foi criada em 1992 pelo seu pai, com duas colaboradoras que ainda hoje estão na empresa .

Guilherme Camejo, licenciado em Economia e que trabalhou na antiga Arthur Andersen (actual Deloitte), tem apostado na consolidação da empresa com passos firmes com o apoio de mais de 25 colaboradores. Com escritórios em Santarém a SCAL é um exemplo de dinamismo ao multiplicar 15 vezes a carteira de clientes nos últimos 20 anos. As boas condições negociais é um dos trunfos da empresa, por exemplo nos seguros de vida ligados ao crédito habitação em que consegue baixar o valor pago pelas pessoas para metade.

A SCAL tem uma abrangência nacional com contactos através de telefone e da internet oferecendo as melhores soluções em todas as áreas. As áreas de negócios estão divididas em pequenas empresas e particulares e num departamento de gestão de médios e grandes negócios contando para isso com diversos especialistas. E isto é feito anualmente, ou seja, todos os anos os clientes sabem que as soluções adquiridas no ano anterior vão ser reavaliadas na tentativa de serem ainda melhores.

Uma das características que a distingue é a de haver um gestor que segue o cliente, ou seja, a pessoa que vende o seguro vai continuar a ser o gestor da conta dessa pessoa ou empresa e vai continuar a contactá-la

directamente. Uma perspectiva que sempre foi valorizada pela empresa é a relação de proximidade a que se alia a procura de estar sempre um passo à frente, além dos investimentos em novas tecnologias de venda de seguros via digital e telefone. A SCAL não esquece também a parte ambiental recorrendo a energia através de painéis solares e restringindo ao máximo o uso de papel.

A SCAL proporciona a quem se junta à equipa um bom ambiente de trabalho, formação e condições para que as pessoas possam evoluir na empresa. Para além da formação inicial faculta formação permanente, tanto presencial como em sistema E-learning. A relação com os trabalhadores é de abertura e existe transparência e sinceridade. Tem havido sempre uma visão de fortificar a união interna e já começou a promover actividades de “team building” onde se percebe que na SCAL mais que uma equipa há uma família.