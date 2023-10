Teletejo investe em equipamentos e no bem-estar dos trabalhadores

A Teletejo, SA desenvolve a sua actividade na construção e manutenção de infra-estruturas e instalações eléctricas em alta, média e baixa tensão, energias renováveis, comunicações e automação tendo alargado, recentemente, a sua actividade à construção e manutenção de grandes parques fotovoltaicos.

A empresa, localizada em Almeirim, foi criada a 31 de Dezembro de 1990 por António Manuel Magalhães Constantino, para dar resposta à crescente procura para execução de obras de infra-estruturas em baixa e média tensão.

Ao longo dos anos tem reforçado a sua posição no mercado como empresa de destaque, quer pela prestação de serviços de qualidade, quer pela capacidade de apresentar sugestões técnicas aos clientes.

Já trabalhou no mercado internacional, mas a sua aposta é, actualmente, no mercado nacional, assumindo-se como uma referência na sua área de actividade, pela qualidade e eficiência dos serviços.

Para além do cumprimento das normas legais em vigor, a empresa desenvolveu, implementou e certificou o seu Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com os requisitos da Norma EN ISO 9001:2015, como garantia da qualidade dos nossos processos de gestão e tem como objectivo futuro a implementação e certificação de um Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança.

A Teletejo dá prioridade à contratação de residentes na área geográfica onde está inserida cumprindo a sua responsabilidade social. Procura também que exista um equilíbrio entre a contratação de jovens no início da carreira profissional e de profissionais qualificados.

A administração tem feito um investimento constante na formação técnica das suas equipas e na aquisição de viaturas, equipamentos e máquinas. Esse esforço tem sido compensado com o aumento da procura por parte de novos clientes e com a fidelização dos clientes existentes.

O bem-estar dos colaboradores faz parte das preocupações da gestão da empresa. Nesse sentido, parte dos seus resultados financeiros são distribuídos por todos os seus colaboradores e também é proporcionado a todos um seguro de saúde com possibilidade de ser estendido aos familiares.