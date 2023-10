Águas de Santarém entre as 50 melhores empresas para trabalhar

A Águas de Santarém, EM, SA é gestora do sistema de abastecimento de água e tratamento de águas residuais no concelho de Santarém. Apesar de ser gestora de serviço público tem uma gestão empresarial focada na modernidade e muito apostada nas pessoas: nos seus trabalhadores e nos seus clientes.

A empresa consegue recrutar os seus trabalhadores maioritariamente na região apesar de, em alguns processos de recrutamento, surgirem candidatos de outras zonas.

Segundo o presidente do conselho de administração da empresa municipal, Ramiro Matos, cada vez mais os trabalhadores valorizam factores diversos da remuneração, como as condições de trabalho, regalias sociais e médicas e, sobretudo, a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.

A empresa foi pioneira, na região, na certificação no Sistema de Gestão da Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal que obteve em 2021, por a administração ter considerado que um trabalhador motivado e alinhado com os objectivos da empresa era o melhor recurso que podia ter.

A valorização dos trabalhadores, através de diversas medidas, levou a que, nesse ano, um júri independente, sob a égide da Exame e da AESE, elegesse a empresa como uma das melhores para trabalhar em Portugal, situação que se repete em 2023.

A sustentabilidade ambiental é outra aposta da Águas de Santarém. O esforço foi reconhecido com a certificação no Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa alinhado com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) tendo sido a primeira empresa em território nacional a obter aquela Certificação tendo adoptado oito dos 17 ODS na sua gestão.

Sendo uma empresa que prossegue um fim de interesse público a Águas de Santarém não tem a sua gestão orientada para o lucro, mas a mesma tem que ser criteriosa, para conseguir, em cada ano, utilizar da melhor forma os seus proveitos. E isso tem sido conseguido. Com recordes de investimento e com a melhoria do serviço prestado.

"Quando chegamos ao final do ano e temos o Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano e conseguimos estar melhores do que a média do cluster regional e a média nacional em muitos dos indicadores da Entidade Reguladora (ERSAR), temos os nossos objectivos de gestão cumpridos, sem qualquer foco no lucro pois o nosso accionista não nos reclama resultados financeiros e os nossos clientes agradecem uma boa gestão dos valores que nos pagam pelos serviços que prestamos", afirma Ramiro Matos.