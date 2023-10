Alcides Catroga produz, embala e distribui frescos para consumo imediato e para indústria

A Alcides Catroga é uma empresa agrícola com sede na Zona Industrial de Alpiarça, maioritariamente produtora de batata, cenoura, cebola, brócolo, couve, morango, melão e melancia. Também produz milho. Explora cerca de 600 hectares de terras nos concelhos de Alpiarça e Almeirim e possui uma carteira de cerca de 1.000 clientes, a maioria dos quais nacionais, embora os seus produtos cheguem a alguns mercados europeus. A empresa conta com um moderno parque de máquinas que abrange todo o ciclo de produção desde a mobilização e preparação do solo passando pela sementeira/plantação, pela fertilização e colheita até ao transporte. O armazém de embalamento e processamento de frutas e legumes com uma larga capacidade de frio.

A modernização da Alcides Catroga, com investimento em modernos equipamentos e uma produção sustentável em respeito pelas normas, nomeadamente ambientais, tem sido fundamental para o seu crescimento.

A empresa tem um especial cuidado com as normas de higiene e segurança alimentar e actua com ética empresarial e responsabilidade social investindo na qualificação da sua meia centena de trabalhadores.

Para além do armazém, a Alcides Catroga tem um ponto de venda directa ao público junto às instalações da sede, com uma diversidade de frutas, legumes e outras especialidades alimentares regionais com uma relação muito atractiva entre qualidade e preço.

Alcides Catroga começou a trabalhar por conta própria na agricultura com 17 anos tendo fundado a empresa em 2002, em conjunto com a esposa, Ana Isabel, responsável pela parte agrícola. O filho Gustavo

juntou-se-lhes há nove anos e integra a administração. A Alcides Catroga prevê ter este ano um volume de facturação de 12 milhões de euros.