Autogirar desde 1971 a marcar Santarém

A Autogirar - Sociedade Comercial de Automóveis - foi fundada em 1971 por António Jaime Sousa Carvalho, ainda gerente da empresa com a filha, Maria Amélia Sousa Macedo.

É representante das marcas Nissan e Mitsubishi/Fuso disponibilizando para venda carros novos dessas marcas, mas também comercializa viaturas usadas e semi-novas. Quando entrou no sector teve como elemento distintivo a representação da marca japonesa Datsun que, entretanto, foi incorporada na marca Nissan.

A empresa já cruzou várias gerações de clientes e é também pela sua idade e importância uma referência em Santarém.

Além do comércio de automóveis dispõe de um serviço de oficina e venda de peças. A celebrar 52 anos de actividade a empresa, em 2014, começou a representar também as marcas Mitsubishi e Fuso.

Tendo desde a sua fundação como lema a satisfação dos clientes a Autogirar leva muito a sério a formação e procura estar na vanguarda da transmissão de conhecimentos às equipas técnicas e comerciais. A empresa é também o exemplo de uma boa conjugação da irreverência da juventude com a experiência dos mais velhos ao juntar nas equipas trabalhadores com muitos anos de casa e outros que estão a dar os primeiros passos nas carreiras.

Quem conhece a Autogirar sabe que a empresa é uma referência na região e que se preocupa com a satisfação dos seus colaboradores promovendo relações que sejam as mais pessoais e próximas possíveis. A gerência desenvolve um estilo de gestão em que procura ouvir a opinião de quem trabalha na empresa.

As preocupações ambientais acompanham há muito a Autogirar que já tinha implementada a gestão de resíduos mesmo antes de ser obrigatório por lei. A Nissan, uma das marcas que representa, foi pioneira na venda de veículos eléctricos e a empresa está empenhada na valorização deste segmento.

A Autogirar continua a manter o espírito do fundador de ser uma empresa familiar. Maria Amélia Sousa Macedo tirou um curso de Turismo, especializou-se em guia turística, mas um ano depois, em 1989, aceitou o desafio do pai e juntamente com o marido começou a trabalhar na empresa que gere e onde trabalham também as suas duas irmãs.