Avaltn avalia imóveis e elabora projectos de arquitectura

A Avaltn – Arquitectura, Engenharia e Avaliação Lda, com sede em Torres Novas, tem como actividade principal a avaliação de imóveis sendo o seu gerente, Tiago Ferreira, perito registado na CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).

Para além de avaliações no âmbito do crédito hipotecário e de partilhas Tiago Ferreira é muitas vezes chamado aos tribunais para dar opinião técnica sobre valores de imóveis. A empresa tem ainda uma secção de arquitectura onde elabora projectos e procede à legalização de imóveis e licenciamentos, não só na área habitacional, mas também industrial. O lema da Avaltn é: “O seu sonho é o nosso projecto”.

A empresa valoriza o ensino superior regional e Tiago Ferreira reconhece-lhe capacidade para formar pessoas nas áreas onde opera defendendo a existência de uma cada vez maior relação entre as empresas e os estabelecimentos de ensino da região. Todos os trabalhadores da Avaltn são da região.

"Tive sorte nesse aspecto e é bom que se tenham conseguido fixar na sua zona", refere o gerente que aposta na flexibilidade, valorização do trabalho, formação contínua e remuneração adequada para garantir uma equipa profissional estável e motivada. Reconhece que, como microempresa, a Avaltn não tenha os mesmos trunfos que as maiores e que alguns trabalhadores acabem por sair, como já aconteceu.

A opção de Tiago Ferreira pelo sector de actividade foi pensada. "Licenciei-me em Gestão Imobiliária e especializei-me na área da avaliação, de que gosto muito. Actualmente estou a fazer um mestrado que me permite evoluir ainda mais. É algo que faço com muito gosto e que me traz um sentimento acrescido de realização", explica.

Trabalhar digitalmente, evitar impressão de papel são alguns dos esforços para contribuir para a sustentabilidade ambiental. E a empresa tem dois veículos eléctricos e uma trotinete, que é utilizada para deslocações curtas.

A Avaltn trabalha muito com câmaras municipais e um dos maiores constrangimentos à sua actividade é a falta de eficiência das mesmas, bem como os diversos “modos operandis” para resolver situações análogas. Ainda que muitas estejam a apostar na transição digital, esta situação obriga a um esforço acrescido para nos adaptarmos.

"O atraso nas respostas começa a ser cada vez maior e isso cria um problema enorme às empresas. Muitos processos demoram mais de um ano e começa a tornar-se complicado", sublinha o gerente.

Sobre a situação actual do sector da habitação Tiago Ferreira recorre à sua experiência para formular uma opinião. "Acho que devia existir um maior equilíbrio. A estratégia da habitação devia ser uma colaboração entre o público e o privado porque a habitação pública não é uma opção do futuro. Existem muitos problemas que poderiam ser resolvidos facilmente se os processos de licenciamento não se arrastassem e se estabelecessem parcerias pois actualmente a situação não é boa nem para os cidadãos, nem para o Estado , conclui".