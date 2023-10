Betclean é especializada em Higienização na Indústria Alimentar

Clara Almeida é proprietária da Betclean, empresa especializada em Higienização na Indústria Alimentar, que presta serviços a grandes grupos daquele sector de actividade.

Com uma equipa administrativa dinâmica, um director da qualidade recente, um supervisor a quem deu formação há alguns anos, vai inaugurar em breve novas instalações, para melhor responder aos desafios do mercado e às solicitações dos clientes.

A empresária entrou no mundo dos químicos para higienização na indústria alimentar em 2015 através de uma empresa espanhola enfrentando, na altura, a crise provocada pela bactéria listéria.

Com formações e trabalho árduo tornou-se conhecida no mercado organizando equipas e mantendo-se disponível para os clientes 24 horas por dia, todos os dias.

Construiu relacionamentos priorizando a satisfação do cliente e trabalhando em harmonia com os colaboradores. Criou uma empresa em parceria, que decidiu deixar no início de 2023, para abraçar o seu projecto a solo, a Betclean.

Filha de pais emigrantes, foi para França com três meses. Formou-se em Comércio Internacional e Engenharia Hidráulica. Destacou-se numa multinacional de electrobombas, envolveu-se em projectos como os primeiros “fast food” e parques aquáticos em Portugal.

Nunca planeou voltar a Portugal, mas aproveitou a oportunidade que surgiu. Ficou conhecida na área comercial pela sua eficácia e pelo desenvolvimento de projectos impactantes nomeadamente o trabalho desenvolvido em redes de esgotos, na zona centro.

O seu objectivo é continuar a desenvolver e fazer crescer a Betclean com a sua equipa. No dia a dia pensa tal como Augusto Cury, “Sem sonhos a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades os sonhos não se tornam reais”.