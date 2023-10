COMET aposta nos produtos à medida do cliente

A COMET - Construções Metálicas, Lda é uma metalomecânica com sede em Moreiras Grandes, concelho de Torres Novas, com uma vasta experiência em vários segmentos, nomeadamente na produção de elementos para ilhas ecológicas como tampas, aros e plataformas para contentores subterrâneos e seus acessórios; fabrico de moldes para pré-fabricados de betão, contentores metálicos para camiões e serralharia diversa; construção de pavilhões industriais.

Um dos seus pontos fortes é a denominada encomenda “à medida”. No entanto, também disponibiliza serviços individualizados como o corte a laser, corte a plasma, oxicorte, torno, fresagem, quinagem e soldadura.

A maioria dos trabalhos da empresa é para o mercado interno, embora o mercado externo venha a ganhar cada vez mais peso, principalmente em países como França e Irlanda.

A COMET foi fundada em 1993 pelo actual gerente, Luís Vasconcelos, que sempre trabalhou na área da metalomecânica sendo a sua actividade principal, na altura, a construção de pavilhões industriais.

O ano de 2002 marcou nova etapa devido à mudança da empresa para nova localização, que se mantém até hoje. Desde aí, as instalações têm tido um crescimento progressivo acompanhando o incremento do volume de negócio e da sua carteira de clientes.

Em 2014 realizou-se a certificação segundo a ISO 9001:2008 e segundo a EN 1090 sinalizando de forma positiva o trabalho realizado pela COMET. Em 2017 decorreu a transição da norma ISO 9001:2008 para a ISO 9001: 2015 onde a gestão de risco e o envolvimento da gestão em todo o processo foram determinantes e imprescindíveis para o seu sucesso.

As últimas apostas da COMET centraram-se na sustentabilidade ambiental com a informatização do processo produtivo, a redução do uso do papel e a instalação de painéis fotovoltaicos que permitiu integrar directamente fontes de energia renováveis no consumo interno de energia eléctrica.

A COMET faz a formação dos seus profissionais em contexto de trabalho conseguindo dessa forma responder às suas especificidades. No entanto, apresenta-se também como um princípio de recurso, face à frágil oferta existente na região. Existem escolas de formação profissional que apostam em áreas como a soldadura, mas na área da serralharia apenas é ministrada a formação de base sendo esta uma profissão que exige interesse, dedicação e anos de experiência.