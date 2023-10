Estamos ao lado das empresas do distrito de Santarém. Como sempre.

O novobanco tem uma posição de destaque no mercado português, com uma performance financeira sólida, uma estratégia centrada no cliente e uma missão alinhada com este propósito: ser o banco de confiança, que apoia as empresas e as famílias ao longo da sua vida.

Está no nosso ADN sermos um banco de empresas, com relação, confiança, profissionalismo e proximidade junto dos clientes, apoiando os seus projectos de investimento, a sua tesouraria e a internacionalização da sua actividade, através de uma equipa comercial experiente e Centros de Empresa dedicados.

O distrito de Santarém, pela sua diversidade de sectores de actividade, excelência dos seus empresários e qualidade das suas empresas, em que muitas são referências nacionais e internacionais, configura-se como um distrito estratégico para o novobanco.

Em conjunto, as empresas do distrito de Santarém representam mais de 3% do volume de negócios total, dos quais 15% para exportação, empregando mais de 126 mil trabalhadores.

Ao nível do peso da economia sabemos que Santarém é responsável por 4% das PME Líder e 3% das Inovadoras COTEC posicionando-se como uma região diferenciadora, que aposta no investimento em inovação e na criação de valor para o país.

No novobanco temos ao dispor das PME o Centro de Empresas do Ribatejo, localizado em Santarém, com uma equipa experiente, que conhece bem o mercado e os empresários.

Pretendemos prestar um serviço de excelência e diferenciado aos nossos clientes contando com uma equipa de especialistas em múltiplas áreas, como o factoring e confirming, o trade finance, os fundos europeus, a agricultura e a sala de mercados.

Estas equipas acompanham o Centro de Empresas na visita a clientes, de forma a conseguirmos adequar as soluções às necessidades específicas de cada empresa e de cada sector de actividade.

Dispomos igualmente de 21 balcões no distrito de Santarém, recentemente remodelados, de forma a proporcionar uma experiência única e personalizada aos nossos clientes. Do nosso lado, reforço o compromisso e a disponibilidade permanente para apoiar as empresas do distrito de Santarém.

Encontramo-nos num momento de transformação e de crescimento, com muito dinamismo nas principais frentes, onde destaco o PME Líder, a Inovadora COTEC e os Fundos Europeus, com o PRR e com o Portugal 2030. Contem connosco! Estamos ao lado das empresas do distrito de Santarém. Como sempre.