Maior parte dos frescos da Agro Valter e Paulo Ldª é vendida nos supermercados

Localizada em Frade de Baixo, Alpiarça, a Agro Valter e Paulo Ldª produz e comercializa alfaces, pimentos, pepinos e tomate de indústria. As alfaces durante todo o ano e os pimentos, pepinos e tomate de indústria apenas no Verão. A produção é maioritariamente vendida a grandes superfícies e o tomate de indústria tem como destino fábricas da região.

Empresa familiar, com cinco trabalhadores em permanência, recorre a mão-de-obra sazonal no período de maior actividade. Apesar de não ser necessária formação profissional para o tipo de trabalho desenvolvido, nem sempre a empresa consegue encontrar quem queira trabalhar na agricultura por ser um trabalho exigente a nível físico.

O pagamento de uma remuneração adequada, a promoção de um bom ambiente de trabalho e de relações amigáveis, a par de transporte para o local de trabalho quando alguém tem necessidade disso são algumas formas de manter a ligação dos trabalhadores à empresa

e a forma mais eficaz.

Os sócios-gerentes, os irmãos Valter Costa e Paulo Costa, estiveram sempre ligados à agricultura uma vez que era a actividade profissional do pai, Henrique Carvalho da Costa.

Apesar de profissionalmente experientes dão atenção às opiniões dos trabalhadores, uma vez que os mesmos estão mais tempo no terreno conseguindo assim perceber melhor o que é que as plantações precisam para se manterem com qualidade.

No exigente mercado de frescos a empresa é bastante procurada por potenciais clientes devido à qualidade dos seus produtos. O maior problema, segundo os gerentes, é a burocracia e o grande número de exigências a nível de certificados para o funcionamento daquele tipo de negócio.