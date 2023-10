Principal vantagem competitiva da Vomera Building Solutions são as pessoas

A construtora Vomera Building Solutions foi fundada em 2019 pelos sócios Delphine Gerardo e Sérgio Santos. Tem 60 colaboradores directos e mais uma centena em regime de outsourcing e uma abrangência geográfica que se estende pelo Ribatejo, Alentejo, Lisboa e, mais recentemente, Oeste e Sines.

Segundo Sérgio Santos, engenheiro civil e CEO da empresa, 2022 foi o ano da consolidação das actividades core da empresa, no segmento médio / premium do mercado habitacional privado e no segmento público. A empresa triplicou o volume de negócios face ao período homólogo reforçando a notoriedade da marca.

Para os administradores o volume de negócios é considerado um vector importante para o crescimento da Vomera Building Solutions e a ambição é manter o ritmo de crescimento em virtude da carteira de contratos angariados e em negociação. No entanto a estratégia e foco é a valorização das pessoas em contexto de trabalho, seja pela aquisição de mais e melhores meios/equipamentos, seja pela formação de qualidade e diferenciação.

"É com ambição que prosseguimos a concretização do plano estratégico delineado para os primeiros cinco anos da empresa. Neste quadro, decidimos formar cinco unidades de produção em cinco áreas geográficas distintas, compostas por um corpo técnico criteriosamente seleccionado, equipas multidisciplinares e parceiros estratégicos," sublinha o administrador.

Apesar de enfrentar um mercado mais exigente onde os recursos escasseiam, quer ao nível da qualidade e quantidade dos profissionais, quer ao nível das matérias-primas, a Vomera continua na linha da frente do desenvolvimento, nos recursos especializados, no apoio de backoffice e nas políticas de formação.

A responsável pelos Recursos Humanos, Delphine Gerardo, sublinha que os colaboradores são o elemento mais importante na fórmula do sucesso da empresa promovendo a Vomera Building Solutions, a sua autonomia e estimulando e valorizando todas as suas capacidades e competências técnicas, aumentando desse modo o seu envolvimento e compromisso com a empresa. "Com a globalização dos negócios e o intenso desenvolvimento tecnológico o forte impacto das mudanças e das transformações leva à constatação que o grande diferencial e a principal vantagem competitiva da empresa decorre das pessoas que trabalham nela. São as pessoas que nos mantêm existente, e são elas – apenas elas – que geram e fortalecem a imaginação, criatividade, inovação e o que deverá vir a ser ao longo dos anos", destaca.