Quem procura metalurgia de excelência encontra no Grupo Costa Martins & Dias

O Grupo Costa Martins & Dias iniciou-se em 2003 na área metalúrgica com o fabrico e montagem de estruturas metálicas e tem-se consolidado no mercado como uma referência na confiança e qualidade. A empresa instalada no concelho de Rio Maior disponibiliza uma grande variedade de serviços desde o fabrico e montagem de estruturas e coberturas metálicas, portas, portões, janelas, à comercialização e venda directa de painéis sandwich e chapas. O grupo complementa ainda a sua actividade com serviços de decapagem e metalização, projecção de isolamento em poliuretano, gestão de resíduos e remoção de estruturas de amianto.

Do grupo fazem parte a Metalúrgica Casal Filipe, em Casal do Rei (Caldas da Rainha), criada em 2013, e a SWF – Indústria e Comércio, na Benedita, (Alcobaça), adquirida em 2021. Tendo Portugal como principal mercado a empresa também se iniciou na internacionalização com trabalhos em França. Fundada pelos sócios-gerentes, José Costa, Paulo Martins e João Dias, o grupo afirma--se pela imagem de sinceridade nas relações com fornecedores e clientes, primando pela rapidez nos serviços com profissionalismo e qualidade. Quem já teve relações comerciais com o Grupo Costa Martins & Dias sabe que os acabamentos são de excelência.

A empresa aposta em formação interna aos trabalhadores para manter os padrões de excelência. José Costa explica que muitos trabalhadores chegam com formação, mas que não é suficiente para as exigências da empresa e por isso é prática oferecer formação mais específica e complementar. Outro problema é a falta de mão-de-obra disponível para este sector, o que condiciona as perspectivas de crescimento da empresa, que está a precisar de aumentar os recursos humanos.

O Grupo Costa Martins & Dias distingue-se também pelo seu espírito familiar. Exemplo disso é a participação activa do filho de José Costa no dia-a-

-dia da empresa orientando as equipas de trabalho. A empresa valoriza também os conhecimentos e capacidade de os trabalhadores encontrarem soluções dando incentivos pelo trabalho desenvolvido. A dinâmica do grupo é reconhecida com o prémio de PME Excelência que voltou a receber este ano tendo sido também já agraciado pelo município de Rio Maior.