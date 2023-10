Roques Vale do Tejo é uma referência no sector automóvel

A Roques Vale do Tejo, SA, em Santarém, que comercializa e dá assistência técnica a automóveis das marcas Renault, Dacia e Izusu, teve a sua origem numa empresa de camionagem formada por José Roque Dias em 1926, a qual esteve na génese da Camionagem Ribatejana e da ligação à marca Renault, da qual é o distribuidor mais antigo da Península Ibérica.

A empresa sempre esteve na família e o actual administrador, Frederico Roque, que pertence à quarta geração, diz que nasceu e cresceu naquele ambiente, onde o avô o costumava levar em criança, provavelmente já a pensar no que acabou por se concretizar.

A Roques Vale do Tejo trabalha essencialmente no Ribatejo e norte de Lisboa para todos o tipo de clientes, nomeadamente particulares, empresas regionais e multinacionais. A sua mais-valia é estar sempre perto dos clientes.

A proximidade e a relação cordial com os clientes é reflexo de um ambiente similar que a empresa promove entre os seus profissionais. Todos os colaboradores sabem com o que contam porque todos se conhecem e isso faz com que exista um bom ambiente. E as opiniões e sugestões são bem acolhidas pela administração e têm contribuído, diversas vezes, para a alteração de alguns procedimentos.

A Roques Vale do Tejo tem uma boa relação com as entidades formadoras da região e recebe regularmente estagiários, embora sejam raros os que ficam na empresa. "No final do curso, habitualmente, os formandos não querem esta vida. Sinto que existe uma grande indefinição dos nossos jovens em relação ao futuro", refere Frederico Roque.

As questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental são cada vez mais importantes e a empresa procura minimizar diariamente os impactos da sua actividade, quer através do cumprimento da legislação e regulamentos quer através de iniciativas próprias.

A empresa é uma das que mais vende veículos híbridos e eléctricos tendo campanhas regulares para facilidade de aquisição. O volume de vendas nesse segmento tem crescido e só não é maior devido, entre outros factores, à ainda incipiente rede de postos de carregamento no país. E esse é um constrangimento à actividade da Roques Vale do Tejo.