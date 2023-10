Sublimérito faz parte da solução em projectos e consultadoria

A Sublimérito, Projectos Engenharia, Lda é uma empresa criada pelo engenheiro sénior civil Pedro Xavier Martins, em 2008. Tem sede em Rio Maior, na Avenida Almirante Cândido dos Reis, nº 1 1G, e trabalha nas áreas da elaboração de projectos de engenharia, arquitectura, fiscalização e consultadoria.

Na área de engenharia e arquitectura a Sublimérito faz internamente projectos de moradias, edifícios, loteamentos, redes viárias em todas as áreas (estabilidade, águas, esgotos, térmica, acústica, electricidade, telecomunicações, gás, segurança contra riscos de incêndios, ventilação e ar condicionado), bem como arquitectura.

Também presta serviços de inspecção de edifícios, fiscalização e coordenação de obras, certificados energéticos, ensaios acústicos e levantamentos topográficos, tanto para entidades públicas como particulares.

Combina a experiência de elaboração de projectos, com o conhecimento da sua execução em obra, fruto da experiência em fiscalização. Permite ao cliente ter acesso dentro da mesma entidade a todas as áreas de um projecto, desde o conceito aos projectos de arquitectura e engenharia, licenciamento, projectos de execução (se assim o pretender), até à fiscalização das obras e acompanhamento em termos de licenciamento.

A capacidade de poder tratar tudo dentro da mesma empresa, com um coordenador de projectos com provas dadas no mercado, permite-lhe melhorar a qualidade dos projectos desenvolvidos, optimizando o resultado final.

A Sublimérito, para além do elevado número de moradias que fez, elabora projectos de prédios, centros escolares, cineteatros, lares, centros de dia, creches, polidesportivos, quartéis de bombeiros, pavilhões multiusos, parques de estacionamento, redes de abastecimento de águas, mercados, arruamentos, arranjos exteriores e infra-estruturas urbanas, para o mercado nacional e internacional.

Actualmente tem sete funcionários fixos entre arquitectos e engenheiros e cerca de 20 colaboradores externos, que praticamente fazem parte da empresa pois a maioria já trabalha com a empresa há mais de 10 anos, aliando a experiência e capacidade técnica à energia da juventude. Uma rede de parceiros faz aumentar a sua capacidade de resposta em qualquer altura pelo que tem conseguido dar resposta a projectos de qualquer escala.

Esforço, frontalidade, dedicação e qualidade do trabalho são características fundamentais para o sucesso da Sublimérito, pelo que tem cimentado a sua posição de referência em termos do mercado regional. A Sublimérito está aberta a parcerias ou prestação de serviços para outros gabinetes, bem como promotores ou construtores nas áreas que considerem necessárias.