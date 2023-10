Águas do Ribatejo é gerida com valores de sustentabilidade e responsabilidade social

A Águas do Ribatejo, E.I.M.,S.A., com sede em Salvaterra de Magos, é uma empresa de capitais exclusivamente públicos que assegura os serviços essenciais de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas, num território de 3.200 km2, com uma população de 140 mil consumidores.

Constituída em Dezembro de 2007, com início da exploração dos sistemas em 1 de Maio de 2009, é gerida com valores de sustentabilidade e responsabilidade social e tem como prioridade garantir serviços de qualidade com um tarifário sustentável e socialmente justo. Nesse âmbito, dispõe de um tarifário social para os mais vulneráveis e um tarifário para famílias numerosas.

A criação da Águas do Ribatejo assentou num modelo inovador uma vez que a empresa, de base intermunicipal, assegura a gestão integrada do ciclo urbano da água, desde a captação, tratamento, reserva e distribuição de água aos consumidores e posterior recolha, elevação e tratamento das águas residuais em vários concelhos.

A empresa tem uma marca vincada na sustentabilidade e adopta soluções amigas do ambiente de modo a reduzir as pegadas hídrica, energética e de carbono, seja na construção de infra-estruturas, nos equipamentos ou no modo de gerir os recursos existentes.

Introduziu práticas amigas do ambiente na sede, nas oito unidades de atendimento, nos armazéns, estaleiros e no uso das viaturas e vai implementar soluções de produção de energia a partir de fontes renováveis.

A maioria dos trabalhadores é recrutada na área dos municípios que serve. A empresa privilegia a formação ministrada por escolas profissionais e politécnicos da região, mas, devido à especificidade das suas actividades, recorre também a outras entidades formadoras.

A AR é membro da APDA - Associação Portuguesa da Distribuição e Drenagem de Água - que é a maior associação nacional de entidades gestoras e promove a investigação e a promoção do conhecimento no sector.

A nível ambiental a Águas do Ribatejo está enquadrada num sector regulado, nomeadamente em matéria de qualidade da água para consumo humano e das águas residuais. As exigências, cada vez maiores, sendo um reforço das muitas garantias para os utilizadores dos serviços, são também um desafio para as entidades gestoras, dado o aumento acentuado dos custos de diversos serviços e materiais e também das taxas de juro.

O presidente do conselho de administração, Francisco Oliveira, que também é presidente da Câmara de Coruche, diz que outro desafio da Águas do Ribatejo é conseguir que as pessoas compreendam o valor real da água, um recurso sem o qual seria impossível viver e que todos temos de usar de forma sustentável e responsável.