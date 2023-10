Carby é uma das melhores empresas para trabalhar da região

A Carby é uma marca recente no retalho automóvel em Portugal, mas começa já a distinguir-se, inclusive como um dos melhores locais para trabalhar em Santarém, onde está presente com as marcas automóveis Audi, Škoda, Volkswagen e Hyundai.

A empresa resulta da união estratégica dos concessionários do Grupo JAP e do Grupo Entreposto numa só insígnia. Está presente de norte a sul do país com mais de 60 pontos de venda e assistência.

É representante oficial e reparador autorizado de 16 marcas: Abarth, Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Fuso, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda e Volkswagen.

Comercializa uma vasta gama de viaturas novas e usadas certificadas, dispondo de todos os serviços

pós-venda tais como oficina, colisão e peças.

Uma cultura de responsabilidade e sustentabilidade

A Carby é uma marca do centenário Grupo JAP. Segundo Alberto Godinho, vice-presidente da Carby, o seu reconhecimento está em “sintonia com um dos valores basilares da Carby: a sustentabilidade.

"Acreditamos que para uma marca ser sustentável tem de o ser a todos os níveis: social, ambiental e financeiro. Para nós a sustentabilidade social reflecte-se também na responsabilidade que temos com a nossa equipa. Ao cultivarmos um bom ambiente de trabalho, ao reconhecermos o valor das nossas pessoas, todos ganham inclusive o cliente da Carby que recebe um serviço de qualidade prestado com um sorriso no rosto", sublinha Alberto Godinho.